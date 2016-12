SAÏDA BENHABILES, PRÉSIDENTE DU CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN "Le respect de la personne humaine est au centre de notre travail"

Par Saïd BOUCETTA -

La présidente du Croissant-Rouge algérien, revient dans le court entretien qu'elle nous a accordé sur l'affaire des migrants.





L'Expression: Une agence de presse étrangère a rapporté, citant des migrants maliens, que trois morts ont été déplorés lors de l'opération de rapatriement des migrants dans leur pays. Le Croissant-Rouge algérien a encadré cette mission. Qu'en est-il exactement?

Saïda Benhabiles: Ce n'est pas vrai. Qu'on nous donne des noms. D'ailleurs, si les choses avaient à ce point dégénéré, la représentation diplomatique de ce pays se serait manifestée. Je n'aime pas parler de ce genre d'incidents, mais sachez que ce sont deux bénévoles du Croissant-Rouge, dont une femme, qui ont été blessés. Ils ont été agressés par un petit groupe de migrants de Dély Ibrahim. Comprenez bien mes propos. Je ne jette pas la pierre aux Subsahariens dont l'écrasante majorité est composée de personnes respectables. Je dis simplement qu'il peut exister parmi eux des individus malintentionnés. Je n'avais pas l'intention de médiatiser cet incident, mais j'en parle parce que vous me dites que trois migrants seraient morts. J'insiste sur le fait que rien de cela ne s'est produit.



Le Croissant-Rouge communique régulièrement sur les opérations de rapatriement de Nigériens, dans le cadre d'un accord inter-gouvernemental. La dernière opération fait-elle partie d'un programme préétabli?

Nous avons été effectivement missionné par le gouvernement pour accompagner de nombreux Nigériens qui en exprimaient le besoin jusqu'à la frontière algéro-nigérienne. Nous l'avons toujours fait dans les meilleures conditions de confort pour ces populations. En plus de l'aide du gouvernement algérien, le CRA apporte aussi sa contribution. A aucun moment, il n'a été question de manquement aux droits de ces citoyens nigériens. Cela pour ce qui concerne les Nigériens. Mais il faut aussi que vous sachiez que de nombreux migrants d'autres nationalités africaines viennent nous voir pour les aider à rentrer chez-eux, sachant que nous leur assurons un transport gratuit jusqu'à la frontière sud du pays. Nous faisons plus que cela, en fait. Il faut que tout le monde sache que le respect de la personne humaine est au centre de notre travail avec les migrants. Pour preuve, ce sont des bénévoles algériens qui s'en occupent.



Que vous inspire cette campagne de médiatisation menée tambour battant par des médias étrangers sur la question des migrants?

Ecoutez, moi j'y vois une tentative d'empêcher l'Algérie d'agir au sein de la Commission chargée des enquêtes sur les situations humanitaires. Les membres de cet organisme international, réunis à Berne dernièrement, ont élu l'Algérie avec une majorité confortable pour présider aux destinées de cette commission. Je suis convaincu que cet acharnement vise à décrédibiliser le travail de l'Algérie. Car, il faut bien souligner qu'en termes de dégradation de la situation humanitaire dans de nombreuses régions du monde, les Occidentaux ont beaucoup de choses à se reprocher. Et spécifiquement en Afrique du Nord, il est entendu que les premiers responsables du malheur des Subsahariens sont une conséquence directe de la destruction de la Libye. S'il faut faire un procès pour maltraitance, c'est Bernard-Henri Lévy et Nicolas Sarkozy qui se retrouveraient dans le box des accusés et pas l'Algérie, dont l'excellent travail avec les migrants subsahariens a été unanimement salué par la communauté internationale.