EL BOUNI (ANNABA) il tue froidement sa femme

Par Wahida BAHRI -

Pour des raisons encore inconnues, un fraudeur a porté trois coups de couteau mortels à sa femme, apprend-on de source sécuritaire. Après le drame survenu dans la nuit de dimanche à lundi dernier un homme de 43 ans et fraudeur de son état s'est présenté à la sûreté de daïra d'El Bouni, avouant avoir tué la mère de ses deux enfants, a fait savoir la même source. Dépêchés au lieudit Djemaâ Hocine, un bidonville de la daïra d'El Bouni, les services de sécurité ont découvert le corps sans vie de (F.B), gisant dans une mare de sang.

La victime est décédée sur le coup suite à deux coups de couteau portés respectivement au niveau du cou et du ventre. Après les procédures d'usage, le corps de la victime a été acheminé par la Protection civile à la morgue du CHU Ibn Rochd d'Annaba où il devra subir une autopsie. Quant à l'auteur du crime, il a été arrêté et présenté au procureur de la République près le tribunal d'El Hadjar, qui, après avoir retenu à son encontre le délit d'homicide volontaire, a ordonné sa mise sous mandat de dépôt. S'agissant des raisons de cet acte horrible, elles demeurent, et jusqu'à la mise sous presse, inconnues. Seraient-elles de nature conjugale? Selon certaines informations recueillies auprès du voisinage du couple, ce dernier aurait depuis quelque temps des problèmes. En attendant que ce crime dévoile tous ses secrets, il est à signaler que la daïra d'El Bouni vient, en l'intervalle d'une semaine, d'enregistrer son second crime.Le point commun des deux affaires, le lieu, deux bidonvilles de la même daïra, El Bouni en l'occurrence. Le premier dans le bidonville de Boukhadra où un homme a tué une femme à coups de marteau, le second à Djemaâ Hocine où ce fraudeur vient de mettre fin à la vie de son épouse à coups de couteau. Ainsi, la présence des bidonvilles n'est autre qu'un réceptacle de tous les maux sociaux, trafic de drogue, prostitution et crimes de sang, comme c'est le cas pour ces deux affaires.