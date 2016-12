FERAOUN ET GRINE AU 54ÈME ANNIVERSAIRE D'ECHAÂB "Journalistes, exploitez les Tic!"

Par Amar INGRACHEN -

Une vue de la rencontre qui a eu lieu au siège du journal

Les deux ministres ont plaidé en faveur de l'adaptation des médias aux nouvelles mutations, en exploitant au mieux les leviers des TIC.

«Le journal Echaâb est le premier quotidien de l'Algérie indépendante. En tant que tel, il représente une référence, une école», a déclaré le ministre de la Communication, Hamid Grine, hier, à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire du quotidien arabophone Echaâb. Hamid Grine a observé que Echaâb n'a pas un grand tirage, mais il a tenu à expliquer que, bien que son lectorat se soit réduit au fil du temps, il reste un journal prestigieux et, qui plus est, joue un rôle fondamental dans le paysage médiatique national. De plus, il a affirmé que le numérique constitue un levier de développement extraordinaire, puisqu'il offre la possibilité d'atteindre un nombre illimité de lecteurs. «Nombreux sont ceux qui se posent des questions sur le rôle des journaux à petit tirage, notamment ceux qui tirent entre 10.000 et 20.000 exemplaires. Ces journaux ont un grand rôle à jouer parce que nous sommes dans une ère où l'information est partout mais difficile à vérifier, notamment avec l'émergence des réseaux sociaux qui représentent une grosse machine à relayer l'information, même quand elle est mensongère ainsi que certains journaux qui font dans le sensationnel. L'existence d'un journal comme Echaâb dans une situation pareille est une chance parce que c'est un journal sérieux, rigoureux et responsable. Responsable non pas seulement envers l'Etat, mais aussi envers les lecteurs. Son défi principal est de s'adapter au nouveau contexte et c'est ce qui est en train de se faire», a-t-il affirmé en appelant les autres journaux à s'en inspirer. Evoquant la situation des journalistes, Hamid Grine a réitéré son appel à mettre en place les meilleures conditions possibles de travail afin de leur permettre d'exercer leur métier dans la sérénité, l'assurance et la responsabilité. Cette rencontre placée sous le signe de la transition du papier vers le numérique, a été l'occasion d'aborder la mutation du paysage médiatique algérien. En effet,lors de son intervention la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication a salué les efforts effectués pour la modernisation d'Echaâb en appelant à sa mise au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Evoquant la presse à l'ère du numérique, Iman Houda Feraoun a expliqué que le «rôle de la presse est devenu, avec l'émergence du numérique, plus important». «L'information a pris une importance capitale de nos jours, notamment grâce à l'émergence du numérique. Le rôle du journaliste est plus important aujourd'hui, parce qu'il peut diffuser des informations dans les quatre coins du monde en un temps record», at-elle dit. La ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication a, par ailleurs, plaidé pour une exploitation «pragmatique de l'information». «Nous sommes dans une ère où l'information est disponible partout. L'enjeu est donc de chercher l'information la plus juste et la plus utile», a-t-elle fait savoir Ella a par ailleurs rendu un grand hommage aux journalistes d'Echaâb, notamment à sa directrice Amina Debache, en précisant que, en tant que premier journal algérien, «Echaâb représente le symbole du recouvrement de la souveraineté nationale, parce que, à travers sa création, l'Algérie qui venait de recouvrer son indépendance, s'est donné voix le 11 décembre 1962». Amina Debache, la directrice d'Echaâb, a quant à elle étalé les étapes traversées par le journal qu'elle dirige en rappelant ses moments forts mais aussi ses heures de difficulté qui, a-t-elle rappelé, ont failli conduire à sa fermeture. Par la suite, elle a révélé que Echaâb a mis en place une stratégie de développement, notamment dans le volet numérique en développant des applications Web ainsi qu'un contenu destiné à sa version numérique. Le ministre de la Communication Hamid Grine et la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Iman Houda Feraoun, ont salué l'effort effectué par Echaâb pour s'adapter aux nouvelles mutations du paysage médiatique national et ont procédé à la remise de tableaux honorifiques à quelques journalistes.