LE CHEF DU GROUPE PARLEMENTAIRE S'EN PREND AU PREMIER SECRÉTAIRE NATIONAL Un autre déballage au FFS

Par Mohamed BOUFATAH -

«Plusieurs rapports adressés par les camarades au premier secrétaire sont restés sans suite.»

Décidément, le plus vieux parti d'opposition n'en finit pas avec ses querelles intestines qui, à la longue, risquent de lui nuire gravement. Dans son rapport adressé à l'instance présidentielle, le chef du groupe parlementaire dénonce l'impunité dont jouissent certains responsables du parti, lesquels ont commis diverses fautes d'ordre politique, puisque tous les rapports contre eux, adressés au premier secrétaire, Abdelmalek Bouchafa, sont restés sans suite. «Je me demande à quoi servent les rapports dans le parti, sachant que ceux adressés par des camarades, n'ont connu aucune suite», s'est-il indigné. Dans ce contexte, l'auteur de cette lettre a rappelé plusieurs de ces rapports: il s'agit du rapport adressé par la fédération de Béjaïa, à la demande du premier secrétaire, contre quatre secrétaires nationaux qui «ont convoqué les délégués au congrès fédéral de cette wilaya, leur demandant de voter pour le candidat Yahia Boukellal». «Le premier secrétaire s'est engagé à interpeller les mis en cause», mais, depuis, «les quatre secrétaires nationaux, qui ont tenu une réunion au siège de la section de Darguina, en ont organisé d' autres à Seddouk, Sidi Aïch et au centre culturel d'Amizour». «Aucune mesure n'a été prise à l'encontre des mis en cause», s'est-il scandalisé. La même fédération a adressé un rapport sur le refus de Yahia Boukellal de faire les

passations de consignes. Pis encore, la Commission nationale de contrôle des finances, dans son rapport lu devant les membres du conseil national, a pointé du doigt la mauvaise gestion financière du camarade Boukellal. «Je rappelle que sur ce cas, la fédération de Béjaïa a envoyé trois rapports au premier secrétaire... aucune suite n'a été donnée à ce jour», peut-on lire également. «La même fédération a adressé un rapport contre Linda Taâlba, membre du conseil national pour son comportement indigne lors d'une réunion au niveau de la fédération, aucune suite n'a été donnée», s'est-il insurgé. Pis encore, car fait-il savoir depuis, on fait tout pour promouvoir la mise en cause...pour provoquer la fédération de Béjaïa». Aucune mesure n'a été prise contre le camarade Mélikèche, membre du secrétariat national, qui a diffusé une vidéo du député, ennemi du FFS, Khaled Tazaghart, sur sa page Facebook», est-il noté. «Qui a autorisé les deux députés Belkacem Benameur et Nordine Berkaïn à prendre part aux activités de la zaouïa alaouïa à Mostaganem pour assister à la cérémonie de remise du premier prix Emir Abdelkader à Lakhdar Brahimi, qui s'est déroulée le 21septembre dernier?» s'est interrogé le chef du groupe parlementaire. «Des députés ont été envoyés dans des wilayas à son insu», est-il ajouté. Il a affirmé, par ailleurs, «avoir autorisé le député Rachid Chabati à accompagner la délégation officielle à sa visite effectuée au siège de l'Otan». Cependant, il dit avoir contacté le premier secrétaire national pour l'informer que le sénateur Tamardartaza s'est rendu à Paris, en «mission officielle en compagnie de Abdelkader Bensalah, porteur d'un message du président Bouteflika à François Hollande».