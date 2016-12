LES TIC DANS LA RÉGION ARABE L'Algérie est le pays "le plus dynamique"

Par Abdelkrim AMARNI -

Le trophée de l'innovation et des TIC a été décerné à un étudiant de l'Ecole supérieure d'informatique en présence du SG de l'UTT et de trois ministres.

L'Algérie est le pays «le plus dynamique dans la région arabe en termes d'évolution des TIC». C'est en ces termes que le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Houlin Zhao, a qualifié l'Algérie lors de la remise du Prix national de l'innovation et des TIC de la seconde édition du concours. Zhao, qui a cité le dernier rapport de l'UIT, publié le 23 novembre dernier, qui place l'Algérie, pour les années 2015 et 2016 dans cette position hautement honorable, a exhorté les jeunes lauréats à continuer à innover afin de contribuer au développement socio-économique du pays. Il a aussi rendu hommage à l'Algérie pour l'effort «qu'elle ne cesse de déployer dans le développement du secteur des TIC». Houlin Zhao a aussi affirmé que l'Algérie «a été toujours active dans le domaine des TIC», ajoutant que ses potentialités sont susceptibles de contribuer au développement du continent africain.

Le Prix national de l'innovation et des TIC a été décerné lundi soir à l'étudiant Amdjed Belkhiri de l'Ecole supérieure d'informatique (ESI) pour avoir développé l'application «Smart Farm» de gestion intelligente d'une exploitation agricole. Belkhiri a reçu ce prix lors de la finale de la 2ème édition du concours national de l'innovation et des TIC en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, de la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Houda-Imane Feraoun, et du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, ainsi que du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Houlin Zhao. Ce jeune talent a obtenu le premier prix d'une valeur d'un million/DA pour son application qui permet d'avoir un «contrôle très précis et en tant réel» sur l'état d'exploitation d'une ferme par l'envoi de SMS contenant des informations essentielles comme la température, le taux d'humidité, l'état des équipements électriques...

Cette application, qui est déjà utilisée dans 15 fermes de la wilaya d'El Oued, couvre aussi bien les besoins des exploitations d'élevage que de production végétale. Parmi la liste des fonctionnalités figurent notamment la gestion des tiers (clients, fournisseurs, associés, événements), comptabilité, achats et ventes, gestion des stocks etc...

Le second Prix (800.000 DA) a été attribué à Adel Amalou pour son application «Dz-Tick» permettant l'achat de tickets de concerts, festivals, matchs et musées depuis un smartphone via SMS. Amalou, qui a conçu son application au niveau du cyberparc de Sidi Abdellah à Alger, explique: «Il suffit de repérer les événements qui ont lieu près de chez vous parmi les dizaines de manifestations disponibles, d'acheter vos billets par paiement sécurisé en quelques secondes et de présenter le billet sur votre mobile directement à l'entrée de l'événement.»

Quant au 3ème Prix, il a été décerné à l'étudiante en informatique, Sarra Lina Hammoutene, pour son application «Kwarti» visant à faciliter les procédures administratives. Cette application permet d'obtenir des documents administratifs plus rapidement sans se déplacer ainsi qu'une assistance «pas à pas» lors du remplissage de formulaires à travers des vidéos et des guides, a détaillé Melle Hammoutene. Elle a ajouté qu'un ensemble de documents tels que des spécimens de lettres de motivations, des curriculum vitae (CV), procurations, est proposé. Cette deuxième édition du concours, lancée en avril dernier et inscrite sous le thème «Le citoyen au coeur du progrès», a enregistré quelque 300 candidats, dont 10 ont été sélectionnés pour la finale. Ce concours a pour objectif de contribuer directement à l'amélioration du quotidien des citoyens. Les projets traitent de sujets liés à la santé publique, au transport, à l'éducation, à la gestion administrative et à la protection de l'environnement. Mme Feraoun a félicité les lauréats de ce concours national et a rendu hommage à «tous ceux qui activent au niveau du parc technologique de Sidi Abdellah, et également à tous ceux qui aspirent à créer de la valeur ajoutée pour l'économie nationale». Elle a ainsi encouragé «les jeunes à investir dans l'industrie du contenu, qui constitue une source de croissance économique à forte valeur ajoutée», tout en les appelant à s'orienter vers les carrières versées dans le domaine de la technologie. «Les technologies de l'information et de la communication constituent le moteur de la croissance économique nationale» a-t-elle martelé.