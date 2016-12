DE «AL WAÂD SADEK» À «RAHMET RABI» Une arnaque en cache une autre...!

Par Abdellah BOURIM -

Le citoyen est de plus en plus exposé à l'arnaque. Ses biens, sa santé, semblent menacés, d'où la nécessité de renforcer le contrôle et multiplier les campagnes de sensibilisation.

La santé des citoyens n'a aucun prix et sa préservation est l'affaire de tous, à commencer par le citoyen lui-même. Aujourd'hui, le citoyen est victime d'une nouvelle arnaque dénommée «Rahmet Rabi» présentée comme «solution magique» au diabète.

Certes, il est du devoir du ministère de la Santé d'améliorer la qualité de prise en charge des patients et de leur garantir l'accès aux soins nécessaires, mais dans cette affaire c'est bien le manque de culture médicale qui en est à l'origine.

Des gens ont cru à cette «magie» et ont décidé de substituer à leur traitement habituel cette formule. La conséquence est néfaste; des «centaines de malades se trouvent dans un état critique suite à la prise de ce produit et à l'arrêt de leur traitement par l'insuline et les comprimés», selon le président de la Fédération des associations de diabétiques, le malade étant «victime» de la promotion de ce produit.

Le ministère du Commerce a décidé le retrait immédiat du produit et l'interdiction de sa commercialisation en appelant les citoyens à rester très attentifs pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Ce dernier a mis en garde les citoyens contre l'utilisation du «RHB» commercialisé dans les pharmacies comme produit supposant atténuer les complications liées au diabète. «Par mesure de précaution, les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes du ministère du Commerce ont procédé au retrait de ce produit avec des prélèvements aux fins d'analyses et de vérification de sa conformité», lit-on dans le communiqué du ministère du Commerce. «Il est recommandé aux consommateurs de s'abstenir d'acheter ce complément alimentaire jusqu'à obtention des résultats définitifs de ces analyses», a insisté le ministère, avisant «les pharmacies d'officines et les commerçants que la commercialisation de ce produit avant l'obtention des résultats et des analyses, les exposera à des sanctions administratives et pénales». La Fédération des associations de diabétiques de son côté tire la sonnette d'alarme et affirme à travers son président, Nourdine Boussetta, qu'aucun médicament fabriqué en Algérie qui pourrait être prescrit par les médecins. Il a appelé les personnes diabétiques à ne pas abandonner le traitement par l'insuline et à observer strictement les prescriptions de leurs médecins traitants.

En effet, le citoyen ne comprend pas comment se fait-il que le ministre de la Santé est entraîné dans cette affaire. Certes, M. Boudiaf a reçu un citoyen, il est de son devoir de le faire, mais a-t-il cautionné un tel acte? D'ailleurs, ce dernier a nié toute implication de son département dans cette affaire et qu'il n'«avait, aucunement, accordé l'autorisation au concerné» ni pour la production, ni pour la commercialisation de ce pseudo «médicament magique».

Ce dernier est sur la défensive et indique qu'il n'a jamais cautionné un tel acte en expliquant que ce produit «n'est pas un médicament, mais un complément alimentaire car ne répondant pas aux conditions requises par la réglementation concernant les produits pharmaceutiques», à savoir les analyses et les expériences cliniques avant l'enregistrement et l'autorisation de distribution.

Cette fameuse arnaque nous rappelle celle de «Al waâd sadek», qui a défrayé la chronique et a suscité un vrai débat au sein de la société où des milliers de citoyens ont été victimes de l'escroquerie en promettant aux citoyens des gains importants avant de leur faire perdre leur capital. Cela rappelle la fameuse société qui s'était organisée en marché d'achat et de vente de véhicules neufs et d'occasion à Sour El Ghozlane entre 2013 et 2014 et qui proposait aux citoyens de vendre leurs véhicules à prix fort et acheter à bas prix.

Le citoyen est de plus en plus exposé à l'arnaque, ses biens, sa santé, semblent menacés d'où la nécessité de renforcer le contrôle et de multiplier les campagnes de sensibilisation, pour faire face à ces arnaqueurs, qui n'ont qu'un seul souci: toucher un large public pour s'enrichir sur le dos des citoyens, même au prix de leur vie.