L'ASSOCIATION LUMIÈRES AVEC LE PRÉCIEUX CONCOURS D'UNE PLÉIADE D'HOMMES D'AFFAIRES DE LA RÉGION, ET LA WILAYA DE OUARGLA ORGANISENT DU 18 AU 22 DÉCEMBRE 2017 LES PREMIÈRES RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE HASSI MESSAOUD. A CETTE OCCASION IL SERA PROJETÉ L Benkhelfa explique les procédures

Par Ali TIRICHINE -

L'ancien ministre des Finances a rendez-vous ce vendredi avec des hommes d'affaires français pour une conférence sur le climat des investissements.

«Investir en Algérie» est le thème de la conférence prévue dans le cadre de la 14ème Convention Europe- Afrique du Nord. Elle se tiendra du 16 au 17 décembre en France. Des conférences mais aussi des expositions ainsi que des rendez-vous d'affaires sont aussi au programme pour «s'informer, entreprendre et travailler ensemble dans l'espace Europe - Afrique du Nord». La table ronde sur l'Algérie aura lieu également avec la présence de Jean-Louis Levet, Haut-commissaire au partenariat France-Algérie. Il y aura aussi la présence de Francis Perrin, président de Stratégies et politiques énergétiques ainsi que Abed Mouad, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie et des entrepreneurs. Des directeurs en charge de l'investissement dans la région du Maghreb et des représentants des banques et du commerce extérieur sont aussi parmi les invités.

C'est le cas aussi de Boutaïna Cheikh, responsable de la zone Maghreb-Afrique francophone du bureau Van Dijk et d'autres sociétés de conseil. Ces responsables auront à émettre leurs avis sur un autre thème qui est celui de «l'Afrique du Nord face à ses défis énergétiques». Une autre conférence sur l'UE et l'Afrique du Nord est attendue avec la participation de think tank européens.

Comme chaque année, la Convention organise un programme de conférences et de rencontres d'affaires qui répond aux attentes des participants, en leur apportant l'essentiel des informations et l'accès aux meilleurs réseaux d'affaires, le tout avec des visites de l'espace B to B et des conseils personnalisés. Le profil des participants à la Convention Europe-Afrique du Nord est varié et com prend des entrepreneurs, des cadres commerciaux, des DRH et des managers. Il y a aussi des porteurs de projets de création d'entreprises en Europe et au Maghreb ainsi que des «fonctionnaires, des experts publics et privés et des banquiers. Les spécialistes en développement commercial et les visiteurs professionnels qui prennent des contacts avec les exposants et assistent aux ateliers sont aussi porteurs d'opportunités pour nouer des partenariats. Les visiteurs sont représentatifs de tous les milieux et sont des professionnels à plus de 90% et ont une connaissance précise des objectifs de la rencontre Europe-Afrique du Nord. Ils apportent des projets à court et moyen terme et appartiennent dans plus de 50% des cas à de grands comptes en Europe et en Afrique du Nord. Depuis sa création, la Convention Europe-Afrique du Nord a contribué aux rapprochements, aux partenariats et au partage des expériences réussites dans l'économie et le social franco- maghrébins. Chaque année des dizaines de projets voient le jour grâce à la dynamique de la Convention, indiquent les organisateurs qui ont choisi une ville jumelée avec Oran, à savoir Bordeaux pour accueillir l'évènement. Ses entrepreneurs sont attirés par des projets avec l'ensemble du continent africain.