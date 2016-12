ERREURS DANS LES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL Louh insiste sur la formation

Par Nadia BENAKLI -

Un atelier de formation des agents de l'état civil sera ouvert en associant les procureurs de la République.

Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Les erreurs dans les actes de l'état civil persistent. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, prévoit que le nombre des erreurs atteindra probablement un million en 2016. «Nous prévoyons d'enregistrer un million d'erreurs dans les actes de l'état civil cette année, soit le même chiffre que l'année 2015», a estimé hier le premier responsable de la justice dans sa réponse aux préoccupations des sénateurs. Louh a expliqué que la plupart des erreurs signalées ont été commises par les agents de l'état civil. Le ministre a reconnu que les services consulaires sont également responsables des erreurs dans les actes de l'état civil. Selon Louh, ce service ne doit pas être confié désormais aux agents sanctionnés ou rétrogradés. L'hôte des sénateurs ne peut plus tolérer cette situation. «Dans les pays développés, l'état civil est une civilisation car il constitue l'histoire de toute une nation», a-t-il affirmé en soutenant que la situation actuelle ne peut plus durer ainsi. «Il faut élever le niveau des agents civils pour mettre fin à ce phénomène», a-t-il insisté avant d'annoncer qu'un atelier de formation des agents sera ouvert en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères en associant les procureurs de la République. M.Louh a fait savoir qu'il y a «une coordination entre les trois départements pour former les agents de l'état civil et les responsables chargés de l'inscription des actes au niveau des consulats, et ce, en vue d'éviter les erreurs dans les actes de l'état-civil».

Nul n'ignore que ces erreurs constituent un véritable casse-tête chinois pour les citoyens. Afin de soulager leur souffrance, «ce projet de loi permet de rectifier les erreurs sur les actes d'état civil en tout lieu et à tout moment». Les citoyens n'ont plus à se déplacer au tribunal d'Alger pour rectifier les erreurs. Le ministre a assuré que les rectifications se feront par «le recours aux moyens électroniques pour soumettre des demandes de rectification des erreurs sur les actes d'état civil, les ordonnances et les jugements y afférents». Même nos ressortissants résidant à l'étranger peuvent effectuer des rectifications sans avoir à se déplacer en Algérie. Ces derniers doivent se rapprocher des services consulaires pour demander une rectification de l'état civil.

S'exprimant sur le contenu de ce projet, l'hôte des sénateurs a précisé qu'il permet également, d'annuler les actes d'état civil erronés auprès de n'importe quel tribunal à travers le territoire national. Selon lui, «la demande est soit adressée directement par le concerné soit par l'officier de l'état civil». Interpellé par ailleurs sur la difficulté pour les Algériens nés à l'étranger de retirer l'acte de naissance, le ministre a reconnu qu'il y a un problème vu que les actes ont été enregistrés en français au niveau des consulats et depuis de longues dates et que la numérisation des actes de l'état civil enregistrés en Algérie a été faite en langue arabe.

«Il y a des concertations entre le département de la justice et celui des affaires étrangères pour régler ce problème», a-t-il assuré. Sur la question de l'obtention de la nationalité algérienne, Louh a soutenu qu'il peut refuser même si totes les conditions sontréunies. Selonlui,«la décision peut faire l'objet d'un décret présidentiel».