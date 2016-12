CELA CONCERNERA DANS UN PREMIER TEMPS LES GRANDES ENTREPRISES Les impôts payés en un clic!

Par Walid AÏT SAÏD -

La DGI a réussi son pari, à partir de la semaine prochaine les opérateurs économiques s'acquitteront de leurs impôts sans se déplacer, directement par l'Internet.

Bonne nouvelle pour les contribuables, ils n'ont plus besoin de faire la queue pour payer leurs impôts! La direction général des impôts (DGI) lancera la semaine prochaine le système de télédéclaration et de télépaiement des impôts et taxes pour les opérateurs économiques relevant de la direction des grandes entreprises (DGE). Un portail de téléprocédures, appelé «Jibayatic» (ta fiscalité), sera ainsi mis à la disposition de cette catégorie d'opérateurs, et ce, dans le cadre du programme de modernisation, élaboré par le ministère des Finances, visant l'amélioration de la relation numérique avec les contribuables. Le portail Jibayatic (www.jibayatic.dz) est un espace privé et sécurisé où plusieurs services seront offerts, indique la DGI. Il s'agit essentiellement de l'accès aux données d'identification, de la saisie assistée d'une déclaration d'impôts avec calcul automatique et choix d'options sous forme de listes déroulantes et d'une meilleure traçabilité et maîtrise des échanges avec l'administration fiscale grâce à un suivi précis des déclarations envoyées. Certes, pour le moment cette révolution ne concerne que les grands facturiers, mais pas de panique! Ce télé-paiement sera généralisé aux particuliers durant le deuxième trimestre de 2017. Une bonne nouvelle donc pour les citoyens qui sont obligés d'attendre pendant des heures dans des cages à poules qui servent de recettes des impôts pour payer leurs redevances. Ce mode de paiement leur évitera ainsi les déplacements inutiles, les longues files d'attente et surtout de rester à l'affût des jours d'ouverture des agences des impôts. Avec cette formule très souple de prélèvement, ils peuvent payer leurs impôts à partir de leur domicile, de leur bureau ou même au beau milieu de la route, et ce 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il leur suffira juste de disposer d'une connexion Internet et d'une carte CIB qui autorise les paiements en ligne. Et d'un clic, c'est parti, les impôts sont réglés... Ce paiement électronique des impôts intervient dans un timing crucial, du fait que la première banque d'Algérie, à savoir la poste, vient de lancer son paiement en ligne. Car, il faut dire que même si le e- paiement a été lancé il y'a presque deux mois, il n'a jusque-là pas été d'une grande utilité en l'absence de la poste qui compte plus de 18 millions de comptes et plus de 6 millions de détenteurs de cartes CIB contre à peine deux millions pour toutes les autres banques réunies.

Le lancement de la carte de paiement électronique «Edahabia» sonne donc le «vrai» début du paiement électronique. Surtout que la poste compte développer ses propres services autour de cette technologie tel que i-boutique, un magasin en ligne dédié à l'artisanat.

Pour rappel, le paiement électronique est un service qui permet d'effectuer à distance, via Internet, en toute sécurité et rapidité, des opérations d'achat de biens et/ou de services auprès des sites marchands des entreprises qui acceptent le paiement en ligne par cartes interbancaires (CIB). Tout client possédant un compte bancaire, peut se rapprocher de son agence bancaire pour demander une carte CIB, s'il ne l'a pas déjà. Pour ceux qui disposent d'une carte CIB, ils doivent également se rapprocher de leur agence bancaire pour demander l'ouverture du e-paiement sur leur carte CIB. Pour avoir sa carte, les demandes peuvent être formulées au portail Bitakati.DZ, dédié à cet effet. Le défi est désormais de vulgariser ce mode de paiement qui permet une plus grande traçabilité, mais surtout un gain de temps énorme. Il faut habituer les consommateurs à mettre de côté le liquide. Dur, mais pas mission impossible même dans le pays de la «chkara»...!