POUR CÉLÉBRER LE MAWLID ENNABAOUI 15 milliards de DA partent en fumée

Par Massiva ZEHRAOUI -

les réseaux ont la peau dure

Selon de nombreux experts, ce marché qui vaut près de 20 millions de dollars est animé par un réseau qui serait composé de près de 20.000 intervenants.

Pour célébrer la naissance du Prophète (Qsssl), les Algériens le font avec fracas. Mais comme le dit si bien l'adage populaire, «après la fête on se gratte la tête». D'après les statistiques rendues publiques par l'Union nationale des commerçants et artisans indépendants algériens, plus de 15 milliards de dinars sont partis en fumée durant cette année. Un chiffre qui laisse pantois! Comment des produits pourtant interdits par la loi se trouvent en libre circulation sur le marché? A en croire de nombreux observateurs, la taille du marché des produits pyrotechniques ne cesse d'augmenter, il est passé de 18 à 20 milliards. La vente et l'achat des pétards sont devenue en l'espace de quelques années l'une des activités les plus en vogue en Algérie. Les mêmes experts révèlent que cette activité vaut la bagatelle de 160 à 180 millions de dollars. Ces mêmes sources ont estimé que le nombre d'intervenants dans la circulation de ces produits de manière illégale est de 15 à 20.000 personnes au niveau du territoire national. Ce qui nous renseigne sur l'existence d'un réseau très étendu, spécialisé dans la promotion et la circulation de ces produits à travers les différentes wilayas du pays. L'ensemble des dispositifs pris par les différents corps concernés et les efforts fournis par ces derniers pour lutter contre ce phénomène ne semble pas être un frein pour l'essor de ce marché illicite. Plus de 2000 entrées de ces produits ont été relevées avant même les festivités du Mawlid Ennabaoui. Pourtant, 55 millions d'unités de produits pyrotechniques ont été saisis par les services des douanes cette année contre 100 millions en 2015 et 120 infractions liées à l'importation de ces produits ont été également enregistrées. Les rues de la capitale restent néanmoins un espace propice au développement de ce marché où la vente et l'achat de ces produits aussi dangereux les uns que les autres se font le plus normalement du monde. Cette année la fête du Mawlid Ennabaoui a encore eu son lot de blessés et d'incidents liés a l'utilisation des pétards et autres «jeux». Six incendies ont été déclenchés dans certains appartements dans différentes communes d' Alger. Les blessés, eux, ont été très nombreux, 19 cas de brûlures graves causées par des pétards ont été accueillis à l'Institut Pasteur. Des dizaines d'enfants et d'adolescents ont également été admis aux services des urgences des hôpitaux de Bab El Oued et Mustapha Pacha. Malgré toutes les graves conséquences que génère la mauvaise manipulation de ces produits chaque année, les Algériens continuent de dépenser des sommes extravagantes pour se procurer des produits qui peuvent coûter leurs vies ou celles de leurs proches.