MOHAMED AÏSSA EXCLUT TOUTE TENTATIVE D'EXPLOITATION PAR DAESH "Nos mosquées sont protégées"

M. Aïssa a indiqué que «le nombre d'Algériens membres de Daesh ne dépassait pas les 100». Il a soutenu qu'il était minime par rapport à celui des pays voisins.

l es mosquées sont immunisées. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aïssa, a rassuré qu'il n'y a rien à craindre sur nos mosquées. «La mosquée est désormais protégée et aucune partie ou organisation ne pourront exploiter les jeunes Algériens pour les recruter dans leurs rangs», a déclaré Mohamed Aïssa en marge d'une plénière consacrée aux questions orales tenue jeudi dernier à l'APN. Le premier responsable du secteur a exclu toute tentative d'exploitation de ces lieux comme ce fut le cas lors de la décennie noire. Se voulant convaincant, le ministre a réitéré, à qui veut l'entendre, que «la mosquée est plus que jamais protégée et aucune partie étrangère ne pourra l'exploiter à des fins suspectes». Il a rappelé que l'Etat veillait à la protection de la mosquée de tout extrémisme, relevant qu'«il est impossible à cette instance religieuse d'exploiter les jeunes Algériens comme ce fut le cas durant la décennie noire». Selon lui, la mosquée n'est plus un terrain de recrutement des jeunes pour les organisations extrémistes. «Les réseaux sociaux sur la Toile sont le moyen utilisé par l'organisation terroriste «Daesh» pour recruter des jeunes et non la mosquée», a-t-il affirmé. Interrogé sur les jeunes Algériens qui ont rejoint l'organisation terroriste Daesh, Mohamed Aïssa a indiqué que «leur nombre ne dépassait pas les 100». Il a soutenu qu'il était minime par rapport à celui des pays voisins. Par ailleurs et en réponse à une question d'un député sur les biens des waqfs, le ministre a fait savoir que ses services avaient pris toutes les mesures juridiques pour la restitution et la protection des biens waqfs à travers l'ensemble du territoire national. Il a indiqué que son département s'emploie à travers sa stratégie à établir un fichier national des waqfs et le développement des moyens de leur gestion par le recensement, l'enregistrement et l'exploitation. Des efforts sont consentis par son ministère pour parvenir à une gestion institutionnelle des biens waqfs, a-t-il encore dit, avant de rappeler la création de commissions de wilayas pour le règlement des affaires liées aux biens waqfs, placées sous l'autorité du wali. S'agissant des mesures prises par son département pour la restitution des biens waqfs relatifs au projet de construction de la mosquée Mohamed Khettab dans la commune d'El Milia (Jijel), le ministre a indiqué qu'elle faisait l'objet d'un examen par son département avec les autorités de la wilaya. Il a précisé à ce propos, que les autorités wilayales et locales ont été destinataires d'une correspondance pour trancher la question de la restitution des waqfs (école Mohamed Khettab) appartenant à l'Association des uléma musulmans. Le ministre s'est dit disposé à oeuvrer dans le cadre de la loi pour la restitution de ce bien waqf et aplanir tous les obstacles qui se dressent devant l'Association de la mosquée Mohamed Khettab afin de réaliser ce projet et toutes les structures qui l'accompagnent.