TRI SÉLECTIF DE DÉCHETS L'école d'Oran à la rescousse

Par Wahib AïT OUAKLI -

comment inculquer les bons réflexes

Le tri sélectif des déchets est d'une retombée non moins importante aussi bien sur l'écologie que sur l'économie.

L'hygiène est un acte de civisme relevant de l'éducation. Un tel projet vient d'être adopté par les 15 établissements scolaires des trois paliers de la commune d'El Karma. Le chantier est mené par l'Entreprise de gestion des CET d'Oran devant fournir près de 200 bacs à déchets à mettre en place dans les écoles concernées. Une telle politique rentre dans le cadre d'une nouvelle stratégie visant à mettre en valeur le tri sélectif des déchets recyclables comme le papier. Le même projet sera lancé dans la bourgade d'El Hamoul et cité Amal, pas loin d'El Karma. Si ces bacs serviront d'entreposage des déchets, l'Epic se chargera de leur collecte quotidiennement avant de les acheminer vers le lieu du traitement, le centre d'enfouissement de Hassi Bounif. C'est une première expérience visant essentiellement à faire face aux déchets lambda jetés pêle-mêle dans les coins et recoins de la petite localité d'El Karma, commune située dans le sud de la wilaya d'Oran.

Tel que prévu par les promoteurs d'une telle initiative, le projet sera lancé durant les vacances scolaires d'hiver. En attendant, l'Epic dispensera des cycles de formation au profit des enseignants exerçant dans les établissements scolaires concernés. Cette formation sera précédée par une campagne de sensibilisation des enfants scolarisés invités à donner la meilleure image les représentant. Elle est axée essentiellement sur des instructions à donner aux élèves invités à se mettre pleinement de la partie dans la lutte contre la pollution de l'environnement et la nécessité de passer à la protection de ce cadre de vie. Dans le tas, 6 000 enfants scolarisés seront touchés par cette campagne.

Dans le sillage d'une telle action, le tri sélectif des déchets est d'une retombée non moins importante aussi bien sur l'écologie que sur l'économie. A Oran, le tri sélectif des déchets est, depuis son avènement, devenu une «obsession» et le centre des préoccupations chez les habitants de plusieurs cités, dont entre autres les résidents des cités Aadl, 260 Logements et 1063 Logements ainsi que le quartier Haï Sabah. En vue de vivre dans un meilleur cadre de vie, plusieurs initiatives ont été prises comme l'aménagement d'espaces, sensibilisation des résidents, début de tri sélectif.

La demande s'accroît de jour en jour; le bureau d'Oran de l'Organisation mondiale d'Arnold Schwarzenegger s'est engagé dans l'accompagnement des demandeurs dans une telle démarche en lançant plusieurs opérations rentrant dans le cadre du tri sélectif en partenariat avec la direction de l'environnement de la wilaya d'Oran, l'Epic CET-Propre et l'APC de Bir El Djir.

Avant de se lancer dans une quelconque opération de ce genre, les institutions en relation avec le projet, en collaboration avec plusieurs autres instances, tiennent d'abord des manifestations focalisées autour de la sensibilisation des citoyens, les invitant à encourager l'initiative quant à prendre en compte le tri sélectif en tant qu'alternative pratique dans le cadre de la protection de l'environnement, tout comme il est d'un impact important sur l'économie nationale.

Des portes ouvertes sur un tel créneau ont été tenues récemment au niveau de ce site, situé dans les alentours de l'Etablissement hospitalier universitaire (EHU) du

1er Novembre. Dans le sillage d'une telle action, un seul mot d'ordre a prévalu à la démarche «les bénéfices de la pratique du tri sélectif des déchets ménagers pour promouvoir leur valorisation par le recyclage». Pour mieux conforter un tel procédé dans le cadre de sa généralisation dans l'ensemble des quartiers et cités d'Oran, plusieurs autres actions seront menées dans les prochains jours.

Il s'agit entre autres des opérations «porte-à-porte», invitant les responsables des foyers à se mettre de la partie, des journées pédagogiques au niveau des établissements scolaires et visites au centre d'enfouissement technique de Hassi Bounif. Depuis avril 2015, plus de 300 tonnes de déchets secs recyclables ont été collectés à Oran. Plus de 200 éducateurs socioculturels, entre animateurs de quartiers et enseignants, ont été formés à Oran dans le cadre du programme d'éducation citoyenne, invités à se mettre dans le tri sélectif à la source des déchets ménagers.



La marchandise provenait du Maroc

Saisie de près de 100 kg de kif traité à Tlemcen

Les éléments de la brigade de recherche et d'intervention près la sûreté de wilaya de Tlemcen a procédé jeudi dernier à la saisie d'une quantité de 97 kg de kif traité. «La marchandise provenait du Maroc», a-t-on appris de la cellule de communication et des relations publiques de cette direction. Suite à des informations parvenues aux services de la BRI, selon lesquelles un réseau criminel organisé versé dans le trafic de drogue opérait sur la bande frontalière à Maghnia, une opération a été menée pour mettre ce réseau hors d'état de nuire. Un membre du réseau a été arrêté en flagrant délit de possession de cette quantité de drogue, dissimulée à l'intérieur de son véhicule.

Une enquête a été ouverte pour identifier le restant des membres de ce réseau et déterminer la destination finale de cette drogue. A Relizane aussi. En effet, les services de la police judiciaire de Sidi M'hamed Benali (localité située à 80 km à l'est de Relizane) ont arrêté un couple et saisi 2,5 kg de kif traité qui étaient en sa possession, a-t-on appris mercredi de la sûreté de wilaya. Selon un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya en question, l'opération a eu lieu suite à des informations parvenues au service de la police judiciaire faisant état d'une personne qui était en passe d'acheminer une quantité de drogue de Tlemcen vers Sidi M'hamed Benali.

Un plan a été mis en branle pour déterminer l'identité du mis en cause et des barrages de contrôle ont été dressés aux sorties de la ville permettant d'appréhender la personne suspecte et son épouse à bord d'un taxi. La fouille de ce véhicule a permis de découvrir la quantité précitée de kif traité et sa saisie. Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mazouna qui les a placés sous mandat de dépôt pour trafic de drogue.