NOURI VEUT FAIRE DE L'ALGÉRIE UN PAYS RÉCEPTEUR DE TOURISTES 700 milliards de dinars pour le secteur hôtelier

Par Wahida BAHRI -

La dynamique porte sur l'engagement de 70 projets de modernisation et de réhabilitation d'hôtels dont ceux de Seybouse et El Mountazah à Annaba.

Dévoilant sa feuille de route pour la promotion de son secteur, Abdelwahab Nouri, ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, en visite jeudi, à Annaba a fait savoir que les rentes du secteur du tourisme ne sont que de 1%. «On est encore loin des espérances attendues de ce secteur, c'est pourquoi l'Etat a débloqué beaucoup d'argent pour sa promotion», a-t-il dit. En ajoutant qu'«une enveloppe de 700 milliards de dinars, soit l'équivalent d'un milliard de dollars, vient d'être allouée pour la réhabilitation et la modernisation des structures hôtelières à l'échelle nationale».

Pour le secteur public, le ministre du Tourisme a précisé que la dynamique porte sur l'engagement de 70 projets de modernisation et de réhabilitation d'hôtels dont ceux de Seybouse et El Mountazah à Annaba, tout en mettant l'accent sur l'importance et le rôle qui revient à l'investissement privé dans ce secteur névralgique. S'agissant des projets en perspective, «1600 projets touristiques ont été approuvés dont 557 seront livrés bientôt», a précisé le commis de l'Etat.

En visite d'inspection et de travail à La Coquette, Abdelouahab Nouri, n'a pas omis de mettre en exergue les atouts touristiques exceptionnels de la wilaya d'Annaba, tout autant que les autres wilayas du pays. Des facteurs susceptibles de devenir une source, voire une industrie importante de revenus hors hydrocarbures. Promettant de faire opérer un saut qualitatif en termes d'équipements hôteliers et de structures de services de standards internationaux, le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat a insisté sur le placement du touriste national au coeur d'une vraie dynamique en proposant un service de qualité et une gamme d'offres diversifiée en tenant compte des prix, insistant surtout sur la promotion du tourisme domestique, notamment thermal et saharien.

Ainsi, dans sa politique de vouloir faire de l'Algérie un pays récepteur et non émetteur, Abdelwahab Nouri, ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, a insisté surtout sur la valorisation des potentialités du secteur touristique national en les transformant en produits répondant aux normes internationales et à la portée des touristes algérien et étranger. Le premier responsable du département du tourisme a entamé sa visite d'inspection par la visite du siège de l'Office national du tourisme (Onat) et l'hôtel d'Orient du centre-ville d'Annaba qui a bénéficié d'une opération de restauration. Une première halte qui a été marquée par la signature d'un accord de partenariat entre l'Onat, l'établissement de gestion touristique et les deux hôtels Sabri et Orient pour la promotion des services et produits touristiques.

La cérémonie a été, notons-le, présidée par le ministre du Tourisme. Lors du périple de sa visite d'inspection, Abdelwahab Nouri a posé la première pierre d'un autre hôtel de 160 lits du groupe Eden à Sidi Achour, à la sortie ouest de la ville d'Annaba. Un autre acquis va renforcer les capacités d'accueil du parc hôtelier de la wilaya, tout autant que le panorama. Un hôtel 5 étoiles en chantier d'une capacité de 480 lits à Sidi Aïssa, sur le Front de mer de la ville d'Annaba. La visite du ministre a été ponctuée par un exposé organisé à l'hôtel El Ksar (El Mountazah), sur les plans d'aménagement et de développement touristiques proposés dans les zones d'expansion touristique de la wilaya d'Annaba. Au moment où les 50 projets retenus dans cet exposé, pour la modernisation des structures hôtelières, devant booster les capacités d'accueil à 22.000 lits à l'horizon 2022, le responsable du département touristique n'a pas omis d'insister sur la formation du personnel de gestion des établissements hôteliers. La visite du ministre a été également une occasion pour la mise en service de l'hôtel Sheraton. La cérémonie d'inauguration a été marquée par, outre la présence de Abdelwahab Nouri, ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, celle de Boudjema Talai, ministre des Travaux publics et des Transports entre autres hôtes importants venus assister à la cérémonie d'inauguration et d'exploitation de cet acquis touristique de 5 étoiles.