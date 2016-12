TENTATIVE DE VOL DE SIX CONTENEURS AU COMPLEXE PÉTROLIER DE SKIKDA Le responsable de la sécurité arrêté

Par Wahida BAHRI -

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont auditionné, outre des responsables du complexe pétrochimique, des cadres et des responsables de la société Samsung.

Suspecté d'être impliqué dans la tentative de vol de six conteneurs depuis la zone pétrochimique de Skikda, le responsable du service de sécurité a été arrêté par la direction du complexe, apprend-on de source interne à cette entité. Selon les précisions apportées par les mêmes sources, le présumé mis en cause dans cette affaire a délivré des autorisations de sortie aux camions transportant les six conteneurs à l'insu du directeur de la raffinerie. Autres précisions révélatrices de la nature des documents signés, se rapportent à une opération de dédouanement à laquelle devait satisfaire, conformément aux textes de loi dans ce cas de figure, le matériel objet de la tentative de vol. N'étant pas doté d'un lieu de dédouanement, le matériel en question était censé obéir aux procédures de dédouanement hors raffinerie, une situation favorable à la sortie des conteneurs d'une manière légale, ne suscitant aucun soupçon.

Un alibi très convaincant, n'était-ce le flair des fins limiers de la Gendarmerie nationale qui sont intervenus à temps pour déjouer l'opération. La thèse qui impliquerait des responsables et des cadres de l'entreprise Samsung ne serait pas écartée. D'ailleurs, agissant dans le cadre de leurs prérogatives, les éléments de la Gendarmerie nationale, en charge de l'affaire, après avoir déjoué la tentative de vol de six conteneurs, sortis la semaine écoulée tardivement de la raffinerie pétrolière de la zone industrielle de Skikda, ont auditionné, outre des responsables du complexe pétrochimique, des cadres et des responsables de la société Samsung.

Rappelons que l'affaire de la tentative de vol de six conteneurs a éclaté après que la gendarmerie de Hammadi-Krouma a découvert le pot aux roses dans un point de contrôle placé sur la route menant à la zone industrielle Hamrouche-Hammoudi, wilaya de Skikda. Estimé à plus d'un million de dollars, le matériel objet de la tentative de vol, est composé de groupes électrogènes, pièces de rechange, moteurs et remorqueurs ainsi que des équipements ayant servi à la rénovation et à la modernisation de des deux raffineries pétrolières du complexe pétrochimique de Skikda.