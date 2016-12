YOUNÈS GRAR, CONSULTANT EN TIC "Nous sommes agressés par les contenus étrangers"

Par Salim BENALIA -

à la faveur de cette 60ème session de formation du Club de presse Ooredoo, la technologie 4G a été expliquée aux journalistes.

C'est à la 60ème session de formation offerte par Ooredoo aux journalistes, que M. Younès Grar, expert-consultant en TIC a rappelé la révolution qui est, désormais, en marche, à savoir les services via le mobile ou smartphone. Le conférencier estime qu'avec l'avènement de la 4G mobile, technologie qui vient à peine d'être lancée en Algérie et qui enregistre déjà deux millions d'abonnés, offre au pays l'occasion de se rattraper sur le front de la e-gouvernance, après la stagnation du projet e-Algérie amorcé en 2013.

Cette révolution mobile a pour corollaire la guerre des contenus. Aussi, a-t-il martelé qu'il revient aux Algériens de développer leur propre contenu. «Le contenu doit être développé par nous-mêmes conformément à notre culture et à notre éducation», a-t-il martelé en assénant: «Nous sommes agressés par les contenus étrangers.» Alors que le gouvernement vient relayer le e-gouvernement à l'aune de l'Internet haut débit, il faut réunir toutes les conditions pour véhiculer ce fameux contenu, a-t-il poursuivi en évoquant des axes prioritaires comme l'administration, les services au citoyen, la recherche scientifique et la formation. «Il s'agit d'exploiter intelligemment les technologies pour régler les problèmes du citoyen», a-t-il par ailleurs, fait savoir en rappelant que certaines étapes franchies dans l'administration publique sont un franc succès et renseignent sur la redoutable efficacité des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment pour rendre la vie plus confortable au citoyen; l'orateur a ainsi cité des exemples comme l'extrait de naissance n°12, le casier judiciaire ou le passeport biométrique...

M.Grar a en outre fait savoir dans ce même volet que l'inscription en ligne initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au profit des étudiants aura permis d'économiser 100 milliards de centimes en Algérie. «C'est extraordinaire!» s'est-il exclamé en invitant à généraliser ce genre d'actions qui ne peuvent qu'être profitables à la nation. Il a ajouté dans le même sens que les services en ligne engagés par le ministère de l'Intérieur algérien ont permis de leur côté d'économiser 20 millions de dollars au pays en une année! «Il faut aller vers les applications mobiles, l'après-pétrole sera la production des services et de la connaissance», a-t-il poursuivi en citant le professeur Mentalacheta.

Pour relever le défi de la déferlante Internet tout en tendant vers l'instauration d'une smart société il faut plus d'action que d'agitation, plus d'efforts que d'annonces!» a-t-il encore martelé.

La 60ème session de formation chapeautée par Ooredoo au profit des journalistes a porté sur la vulgarisation de la technologie 4G. Elle a été conjointement dispensée par MM. Younès Grar, expert-consultant en TIC, Farid Farah, universitaire et journaliste spécialisé en IT et Adel Derragui, directeur adjoint du marketing opérationnel à Ooredoo. Cette 60ème session de formation s'inscrit dans la série des formations dispensées par l'opérateur depuis la création de son club de presse en 2006. A ce jour 60 sessions de formation ont été assurées, dont huit en régions pour les journalistes correspondants.