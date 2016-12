LE SALON SUR LES BANQUES ET ASSURANCES EST PRÉVU À LA FIN DU MOIS Les TIC auront le beau rôle

Par Ali TIRICHINE -

ExpoFinances 2016 verra la participation des banques, des assurances et des entreprises productrices de services financiers.

Le salon qui sera tenu en parallèle avec la Foire de la production nationale sera spécialement dédié aux nouvelles technologies et leur utilisation dans les banques et les assurances. Selon les organisateurs, cet aspect constitue le point nodal de l'ensemble de l'exposition tenue sous le haut patronage du président de la République.

Le Salon ExpoFinances 2016 rassemblera 44 participants et constituera le pôle d'attraction à même de créer la synergie indispensable pour l'évolution et le développement du secteur des finances en lien avec la PME/PMI algérienne afin de réunir tous ces acteurs économiques producteurs de bien et de services. Intervenant dans une conjoncture économique particulière, le Salon Expofinances marquera, selon les organisateurs, une mobilisation et une présence indispensable de proximité, d'encadrement, de propositions et de débats pour offrir des solutions nouvelles afin de développer le secteur.

Les animations qui vont s'y tenir rassembleront l'ensemble des opérateurs du secteur des finances autour des décisions gouvernementales relatives aux mesures préconisées pour soutenir l'investissement, améliorer et diversifier la production nationale dans le but de substituer aux importations et relancer ainsi les exportations hors hydrocarbures.

Il est souligné que l'avènement d'un ministère de l'Economie numérique interpelle pour envisager les changements inhérents au secteur et surtout favoriser l'éclosion du nouvel état d'esprit «qui doit assurer sa réussite». Le salon est présenté comme une vitrine des nouvelles décisions gouvernementales relatives au volet économique et va élargir la participation à l'ensemble des opérateurs publics et privés actuellement cotés ou postulant à l'entrée en Bourse, aux sociétés de services créatrices de richesse, aux entreprises et organismes productifs, aux Chambres de commerce, aux organisations patronales, aux bureaux d'études et de conseil en finances et assurances et aux caisses d'assurances. Il y aura aussi la participation des universitaires pour faire du Salon Expofinances institutionnel «une réelle plate-forme de communication et de vulgarisation des nouvelles mesures économiques».Le ministère des Finances accompagne techniquement le Salon Expofinances depuis sa création en 2010 et encadre les différentes animations qui se tiennent à chaque session.

Par ailleurs, les ministères du Commerce, de l'Industrie, les organisations patronales et syndicales accompagnent l'évènement dans la préparation et le déroulement du Salon pour l'animation par la tenue de débats autour de la thématique relative à l'investissement productif et la mobilisation de l'épargne ou encore l'économie numérique et le rôle des banques et des assurances dans l'économie.