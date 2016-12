TIZI OUZOU Une vieille femme disparaît à Bouzeguène

Par Aomar MOHELLEBI -

La population de la daïra de Bouzeguene, située à une soixantaine de kilomètres à l'est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou a rendu publique, hier, une information relative à la disparition d'une vieille femme. Selon les concernés, Djohra Aït Youcef, veuve Amyar, âgée de 90 ans a disparu et n'a plus donné signe de vie depuis la journée de dimanche dernier, soit huit jours. Cette dernière habite au village Aït Sidi Amar, dans la commune et la daïra de Bouzeguène. La dernière fois que Djohra Aït Youcef avait été aperçue dans son village, c'était le 11 décembre 2016. Selon les témoignages des citoyens de la région de Bouzeguène, la vieille femme qui a disparu résidait dans la maison de sa fille mariée. D'ailleurs, cette dernière, une fois qu'elle a remarqué l'absence de sa mère, n'a pas tardé à donner l'alerte. Elle a immédiatement informé les membres du comité du village. Ces derniers, à leur tour, ont associé d'autres citoyens dans les recherches qu'ils ont lancées sur place. De même que la sûreté de daïra de Bouzeguène a été saisie et a lancé à son tour des recherches nécessaires sur le terrain dans l'espoir de retrouver la vieille, disparue. Par ailleurs, et dans le même sillage, des avis de recherche ont été imprimés et placardés un peu partout à Bouzeguène et à Azazga appelant tout citoyen ayant vu Aït Youcef Djohra ou ayant des éléments d'information pouvant aider à la retrouver à saisir les concernés (la famille ou le comité du village ou encore le commissariat le plus proche). Dans l'avis en question, les habitants de Bouzeguène écartent, presqu'entièrement, l'éventualité d'un enlèvement compte tenu de l'âge de la disparue et de sa condition sociale, très modeste. Dans l'avis de recherche concerné, il est précisé que lors de sa disparition, Djohra Aït Youcef était habillée d'une robe grise ainsi que d'un gilet de couleur blanche. «Les habitants du village Aït Sidi Amar prient toute personne l'ayant aperçue de contacter le commissariat le plus proche ou d'appeler aux numéros suivants: 0771 77 02 09 / 0558 28 66 74 / 0670 12 77 44», lit-on dans l'avis de recherche placardé dans toute la région. Il y a lieu de rappeler que la disparition de Djohra Aït Youcef intervient au moment où la population de la région de Bouzeguène reste sans nouvelles du jeune du village Ighraïène, Kamel Bazi, âgé de 24 ans. Ce dernier n'a plus donné de signe de vie depuis le 25 novembre dernier. Le jeune en question aurait été enlevé en plein milieu du village et en plein jour. Depuis que la disparition du jeune homme a été constatée, une mobilisation importante a été enregistrée au village en question ainsi que dans l'ensemble des villages environnants. Les citoyens de la région ont même organisé un sit-in dans le but d'exiger le retour de l'enfant du village, mais en vain.