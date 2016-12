CONSTANTINE Des investisseurs algériens et tunisiens se concertent

Par Ikram GHIOUA -

Pour une coopération économique durable,une rencontre d'échanges et de débat a eu lieu hier à Constantine sur l'investissement. Initiée par le docteur Mahsas, président du Club des investisseurs à Constantine, cette rencontre a eu pour thème: «Ensemble pour un investissement durable et réussi.» Celle-ci a réuni aussi bien des hommes d'affaires et des investisseurs de l'Algérie et de la Tunisie.

Les participants ont abordé un ensemble de chapitres, notamment en ce qui concerne les incitations fiscales relativement au nouveau Code d'investissement, ainsi que l'accompagnement de l'entreprise à travers les facilitations douanières.

Les participants aborderont également l'investissement productif en Algérie, les investissements touristiques à Constantine, ne manquant pas dans ce contexte de relever la question sur le rôle des services de l'inspection du travail. L'objectif de cette rencontre est bien précis pour les participants qui insistent sur l'approche de l'encouragement entre les deux pays. Pour eux, l'Algérie et la Tunisie sont deux pays qui ne partagent pas uniquement des relations d'échanges économiques, mais deux pays que l'histoire et la culture ont réuni. L'on est bien satisfait des efforts de l'Algérie ouverte sur la Tunisie depuis 1964. Les relations se sont soldées par la signature de plusieurs accords dans divers domaines, mais aujourd'hui il est nécessaire d'être plus concret avec la signature des conventions en vue d'encourager l'investissement entre les deux pays.

Rappelons que les travaux de la 9ème réunion de la commission algéro-tunisienne chargée du suivi et de l'évaluation de la coopération industrielle ont été matérialisés en septembre dernier à Alger dans les domaines de l'industrie et de la propriété industrielle, du foncier et de la métrologie légale.

Les accords portent sur le renforcement de la coopération et l'échange d'expériences entre les deux parties. Cet engagement se veut une opportunité pour les deux camps à aller de l'avant dans la mise en oeuvre de ces accords pour mieux contribuer à la réalisation de l'intégration économique souhaitée par les deux pays.