COMMISSION NATIONALE PRÉPARATOIRE DES ÉLECTIONS FFS: tout sera décidé le 3 février

Par Mohamed BOUFATAH -

De 36 membres, le nombre des secrétaires nationaux est ramené à 17 par le parti, en créant des pôles avec un fonctionnement collégial.

Le FFS, qui a réduit de plus de moitié le nombre des membres du secrétariat national à l'issue de la session extraordinaire de son conseil national, a les yeux rivés sur les législatives. «Une nouvelle session du conseil national se tiendra le 3 février prochain pour mettre sur pied une commission nationale des élections», a-fait savoir, hier, Aziz Balloul, un des quatre membres restants de l'instance présidentielle. «Cette commission, qui se chargera du dossier des élections, sera composée, entre autres, par des membres du secrétariat national qui ne sont pas reconduits», est-il indiqué.

Ainsi, de 36 membres, le nombre est ramené à 17 par le parti, en créant des pôles ou en superposant la collégialité sur le secrétariat national. D'après Aziz Balloul, «l'ancien secrétariat national est pléthorique et c'est uniquement pour une raison d'efficacité que le parti a décidé de restreindre le nombre à travers la création des pôles où seront réinjectés ceux qui ne font plus partie du nouveau secrétariat national». «Il ne s'agit nullement d'une purge liée, comme certains l'ont prétendu, à l'exclusion du Dr Rachid Halet ou à la supposée position du boycott qu'aurait défendue ces derniers car il faut rappeler que lors de la dernière session du conseil national, pas une seule voix n'a voté contre la participation aux élections prochaines», a-t-il noté. Toujours en prévision des élections, l'instance présidentielle a annoncé la tenue de la conférence nationale des élues du 26 au 28 janvier 2017 et la mise en place d'une commission chargée de la préparation de cette activité sur le plan logistique et thématique. Conformément à la résolution politique de la session ordinaire du conseil national des 9 et 10 décembre 2016, la même instance, a décidé de mettre en place une commission de préparation des activités commémoratives du 1er anniversaire du décès de notre président Hocine Ait Ahmed. Le recueillement sur la tombe de feu Hocine Ait Ahmed, prévu le 23 décembre 2016, sera suivi par un meeting commémoratif à la salle Atlas-Alger le 24 décembre 2016. «L'actuel sénateur, Moussa Tamardartaza, qui a été suspendu de ses activités au parti quelques jours après la restructuration du secrétariat national, n'a pas été reconduit car son dossier se trouve encore entre les mains de la commission de discipline. L'autre sénateur, Hocine Haroune a demandé d'être déchargé de ses fonction au sein du secrétariat national», selon M. Balloul. Outre la création de pôle, le parti compte créer une commission de communication, une structure collégiale. Selon le communiqué du parti, la liste des membres du secrétariat national maintenus est composée de: Ali Deras, secrétaire national chargé des anciens de 1963, Madjid Lamdani, chargé de l'administration et des finances, Nora Mahiout, chargée des affaires juridiques, Mohamed Bettache chargé des élus, Chafaâ Bouïche chargé du groupe parlementaire, Youcef Aouchiche chargé du pôle organisation, Hayet Taiati chargée du pôle développement durable, Mohamed Hadj Djilani chargé du pôle société civile, Hamou Mosbah chargé à la solidarité, Youcef Sahli chargé du pôle développement durable, Mohamed Hadj Djilani chargé du pôle société civile, Hamou Mosbah chargé à la solidarité, Youcef Sahli chargé du monde du travail Sofiane Chioukh chargé du pôle services sociaux de base, Madjid Rouar chargé du pôle relations internationales, Bahloul Djamel chargé de l'animation politique. Par ailleurs, l'instance présidentielle a nommé Rachid Chaïbi chef de cabinet auprès de l' Instance présidentielle. Pour rappel, la radiation de Halet qui a créé une onde de choc au sein du parti, a été suivie, quelques jours après, par la démission de l'ancien premier secrétaire et actuel député de Bouira, Ahmed Betatache.