DÉCÈS DU JOURNALISTE MOHAMED TAMALT Les députés demandent une commission d'enquête

Par Nadia BENAKLI -

Ils réclament de faire la lumière sur son décès. Les députés exigent une commission d'enquête parlementaire sur le décès du journaliste blogueur Mohamed Tamalt qui était emprisonné à El-Harrach.

La plupart des signatures de la pétition sont issues du Front de la justice et du développement et de l'Alliance de l'Algérie verte. Initié par le député du MSP Nacer Hamdadouche, cette pétition a été signée par, entre autres, Naâmane Laouer, Lakhdar Benkhelaf, Hassan Laribi, Abdelaziz Belkaîd, Youcef Khababa ainsi que les deux anciens députés du FFS, Karim Tabbou et Ahmed Bettatache.

«La mort du journaliste Tamalt est une grave atteinte à la liberté d'expression et donne une mauvaise image de notre pays à l'étranger», ont affirmé les députés signataires de la déclaration.

Ces derniers estiment que«sa mort aurait pu être évitée en procédant à sa libération conditionnelle vu la dégradation de sa santé». Malgré les explications avancées par l'administration pénitentiaire, les élus du peuple sont peu convaincus sur les raisons ayant entraîné la mort du journaliste blogueur, décédé lundi dernier. Intervenant en marge d'une séance de débat tenue mardi dernier au Sénat, le ministre de la Justice, garde des Sceaux a tenu à lever toute ambiguïté sur cette affaire en écartant toute responsabilité de l'administration pénitentiaire.

«L'affaire a été traitée avec une transparence totale pour éviter, précise-t-il, toute tromperie, interprétation ou exploitation éventuelle à ce sujet qui a été soumis à la procédure judiciaire habituelle à travers la publication par l'administration pénitentiaire, d'un communiqué clair portant sur toutes les étapes de l'affaire». M.Louh a souligné que «l'affaire s'est déroulée conformément à la loi et s'est terminée par un décès», rappelant que le communiqué «a cité la date à laquelle le défunt avait entamé une grève de la faim jusqu'au jour de sa prise en charge par l'équipe médicale spécialisée et, désormais, la question est médico-légale pour déterminer les causes de la mort». Il a ajouté que le procureur de la République «a ordonné une autopsie cadavérique, et les résultats seront communiqués conformément à la loi». Concernant la plainte déposée par le frère du défunt, le ministre a fait savoir que celle-ci «est prise en charge par le procureur de la République compétent».

Les députés demandent également à informer l'opinion publique sur les faits réels de cette affaire et exigent des garanties pour la préservation de la liberté d'expression. Or, cette commission verra-t-elle le jour? Pas si sûr.

Le bureau de l'APN pourra forcément rejeter cette proposition puisque l'affaire est en cours au sein de la justice. Il y a lieu de rappeler que depuis les derniers événements de 2011 sur le sucre et l'huile, aucune commission n'a été menée sur les différents incidents entre autres le gaz de schiste, les événements à Ghardaïa, le vaccin périmé et autres faits qui ont défrayé la chronique.