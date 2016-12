LUTTE ANTITERRORISTE Un réseau terroriste démantelé à mostaganem

Par Salim BENALIA -

Un réseau de recrutement terroriste, constitué de 24 éléments a été démantelé à Mostaganem. Il comprenait des universitaires et des personnes de différents profils professionnels et dont l'âge varie de 16 à 50 ans. Les services de sécurité compétents relevant de cette wilaya de l'ouest du pays ont ainsi fait avorter du même coup tout un plan d'agressions que fourbissait l'organisation terroriste Daesh. L'opération de démantèlement a été supervisée par le commandant du secteur militaire en coordination avec les autres corps de sécurité à Mostaganem.

Il s'est avéré que le leader de ce réseau n'était autre qu'un ancien imam et que les adhérents à ce dernier sont en majorité des ouvriers journaliers de différents profils professionnels et tous issus de quartiers populaires défavorisés de la ville de Mostaganem, à l'instar du quartier El Arsa, les Cités, Diar el Hana ou Tijdit.

Il a été alors procédé à la confiscation d'appareils informatiques, de documents et de tracts qui ont un lien avec des groupes terroristes. L'on apprend que ce réseau projetait de mener des actions terroristes à l'ouest, au centre et à l'est du pays en ciblant des institutions sécuritaires. Les membres du réseau étaient également prêts à rejoindre les rangs de l'organisation terroriste Daesh en Syrie. Ces derniers faisaient néanmoins l'objet d'une surveillance et d'une traque sécuritaire depuis au moins un mois, et ce suite à leurs déplacements fréquents à l'intérieur et à l'extérieur de la wilaya.

Ils auront été finalement arrêtés quelques heures avant l'exécution de leur plan criminel à l'intérieur du territoire national puis leur envol vers la Syrie. Ils ont été transférés à Alger pour qu'ils soient présentés à la justice. Ils écopent de mandats de dépôt et font l'objet d'une détention provisoire. Il s'agit là d'une première dans les annales judiciaires de Mostaganem puisque c'est le premier réseau du genre à y avoir ainsi été débusqué. Les services de sécurité n'ont de cesse de rappeler aux parents de surveiller de près leurs enfants et de signaler toute disparition soudaine.

Le réseau qui a été démantelé puisait en effet dans le vivier des jeunes et n'hésitait pas à recruter des mineurs. Nombreux sont les jeunes qui ont subitement disparu de la circulation dans les cités touchées par les agissements criminels de ce réseau finalement démantelé et ce coup de filet a vite fait de démentir la théorie de l'immigration clandestine vers l'Europe.