TÉLÉMLY (ALGER) elle poignarde son fils avant de se trancher la gorge

Par Salim BENALIA -

L'effroyable crime a été commis sous les yeux de sa vieille mère qui regardait impuissante l'affreuse scène.

Une dame de soixante ans poignarde son fils avant de se trancher la gorge. Elle avait, avant de commettre son forfait demandé à son fils (41 ans) d'appeler la police. Elle vivait dans une maison huppée et serait issue de l'une des plus riches familles algéroises. Les deux personnes ont été aussitôt admises, dans un état critique, au service de réanimation du CHU Mustapha.

Les résidants du bâtiment n° 16 de la rue Bomal, au Télémly sur les hauteurs d'Alger, ne s'attendait pas à ce que «Khalti Meriem» commette un pareil acte abominable. Selon les témoignages recueillis sur place, la vieille dame qui a récemment perdu son mari, un avocat de renom, aurait mal supporté son nouveau statut de veuve. Aussi a-t-elle sombré dans une profonde dépression. Selon les voisins, elle ne sortait plus et se confinait dans son appartement luxueux qui regorge de meubles anciens et de grande valeur. Elle vivait avec sa vieille mère et son fils handicapé au premier degré. Son état mental et émotionnel l'a poussée à commettre l'irréparable. C'est dans la matinée de vendredi dernier, vers 10 h, que les voisins ont été surpris de voir une ambulance et un véhicule police stationnés au bas de leur immeuble. Leur stupéfaction était à son comble lorsqu'ils ont su qu'il s'agissait de «Khalti Meriem» qui venait de poignarder son fils avec un couteau de boucher pour ensuite se trancher la gorge avec le même couteau. L'effroyable crime a été commis sous les yeux de sa vieille mère qui regardait impuissante l'affreuse scène, celle de son petit fils d'abord puis celle de sa fille qui baignaient dans leur sang. «Khalti Meriem» se serait dirigée vers la cuisine munie d'une grande boîte contenant des couteaux et d'une hache pour se trancher littéralement la gorge d'une artère à l'autre. La police scientifique a dû procéder au relevé d'empreintes sur les lieux du crime.Les deux victimes ont été transportées au CHU Mustapha pour subir deux lourdes interventions chirurgicales. Les services de police ont également ouvert une enquête à la suite de ce crime qui a secoué le quartier du Télémly.