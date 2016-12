DISTRIBUTION DE LOGEMENTS AADL 1 À SIDI ABDELLAH Des clés pour 500 familles

Par Madjid BERKANE -

Abdelmadjid Tebboune

L'opération de distribution va se poursuivre jusqu'à la fin de la répartition de la totalité des logements réalisés.

La première phase de la très attendue opération de distribution de logements Aadl 1 dans la ville de Sidi Abdellah, à l'ouest d'Alger, a eu lieu hier, dans une ambiance bon enfant. 500 logements ont été distribués à cette occasion sur un total de 6000 unités réalisées. La distribution du quota restant aura lieu incessamment. «Dans cinq jours, 500 autres familles auront leurs clés. L'opération va se poursuivre à ce rythme jusqu'à la distribution de la totalité des logements», a fait savoir Abdelmadjid Tebboune, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville présidant la cérémonie de distribution. «Après l'inauguration du président de la République de cette ville il y a quelques jours, il était de notre devoir en tant que responsables du secteur de procéder à la distribution du premier quota de ces logements», a dit auparavant le ministre. «Le site de Sidi Abdellah que les souscripteurs contestaient en 2001, est actuellement le plus convoité sur Alger», indiquera Tebboune avec fierté devant les familles bénéficiaires. «Je dirai aux autres souscripteurs ayant bénéficié d'autres sites et cherchant à échanger maintenant leurs logements à Sidi Abdellah, que c'est trop tard!». Les propos du ministre ont suscité des applaudissements et des youyous retentissants dans la salle. «La ville de Sidi Abdellah est la première nouvelle ville que l'Algérie indépendante a construite». «Toutes les normes mondiales en termes d'habitat et d'urbanisme, ont été respectées», a-t-il ajouté. S'adressant de nouveau aux bénéficiaires, Tebboune dira: «Vos logements sont dotés de toutes les commodités. Vous avez tout sur place. Vous avez, à la différence des autres bénéficiaires dans d'autres sites, l'accès à vos logements par des ascenseurs ultramodernes accessibles via des cartes électroniques. En cas de panne, il y a une équipe de maintenance sur place. Vous trouverez dans chaque appartement trois paraboles.» Avant d'ajouter: «Le site de Sidi Abdellah abrite en ce moment des locaux opérationnels de plusieurs agences, il y a aussi une unité de la Protection civile. De nombreux commerces sont ouverts. Les autres vont ouvrir dans une semaine.» «L'ouverture de ces commerces créera environ 1 200 emplois. Ils profiteront tous aux jeunes du quartier.» «Il y a en cours de réalisation 10 écoles primaires, sept collèges et trois lycées», fera savoir le ministre. «Une école primaire est déjà opérationnelle. Elle peut recevoir d'ores et déjà des élèves.» Pour les collégiens et les lycéens, «il y aura des bus qui seront mis à leur disposition pour les acheminer vers leurs établissements», a-t-il rassuré. Présente auparavant à l'inauguration de l'école primaire en question, Mme Benghebrit, ministre de l'Education nationale a insisté auprès du ministre, afin «d'assurer aussi le transport pour les élèves de la 5e année primaire. Pour les élèves des autres années, je n'ai pas d'objection quant à leur transfert, mais pour ceux des classes d'examens, je préconise de les laisser terminer leur scolarité dans leurs établissements d'origine». Accompagné également à cette occasion par le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjema Talai, Tebboune dira, en présence de son collègue, aux bénéficiaires, que le gouvernement a mis à leur disposition «un train électrique. En 30 minutes vous êtes à Alger-Centre. Avec ce moyen de transport moderne, vous n'aurez pas besoin d'utiliser vos voitures. D'ailleurs, à cet effet, nous avons mis à votre disposition un parking pouvant contenir jusqu'à 1 500 voitures». Des structures de santé y seront aussi réalisées. Abdelmalek Boudiaf, ministre de la Santé qui a rejoint en retard ses collègues devait inspecter avec Tebboune dans l'après-midi la réalisation d'un hôpital sur le site. Par ailleurs, en recevant les clés de leurs appartements des mains du ministre, les familles bénéficiaires, ont toutes exprimé leur soulagement. «Alors que certains ont dit que c'est une nouvelle vie qui commence pour elles, d'autres ont souligné qu'avec ces logements, c'est plutôt une nouvelle naissance». Il est à rappeler enfin que 1067 logements réalisés selon la formule LPP, ont été distribués jeudi dernier à Sidi Abdellah. Celle-là qu'on présente comme étant la future capitale de l'Algérie, connaît en ce moment la réalisation de plusieurs milliers de logements toutes formules confondues.