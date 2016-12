SA MÈRE D'ORIGINE JORDANIENNE EST L'AUTEURE PRÉSUMÉE DU RAPT Un enfant algérien kidnappé à Dubaï

Par Walid AÏT SAÏD -

c'est une histoire tout droit sortie d'un film hollywoodien!

La justice émiratie refuse d'appliquer les décisions de son homologue algérienne malgré les accords judiciaires qui existent entre les deux pays.

C'est un véritable drame que vit depuis plus d'un an la famille Mourad B. de Dély Ibrahim à Alger! Leur petit fils de deux ans et demi a été kidnappé aux Emirats arabes unis alors qu'il s'était rendu dans ce pays avec son père pour des soins. Sa mère, d'origine jordanienne, est l'auteure présumée du rapt. C'est du moins ce que révèle le quotidien arabophone El Khabar dans son édition d'hier où il fait le récit de cette histoire sortie tout droit d'un film hollywoodien! En effet, la mère qui ne supportait plus la vie algéroise a décidé de quitter sa famille, laissant derrière elle mari et fils en bas âge pour s'installer à Dubaï où se trouve son frère aîné. Jusque-là, c'est un problème familial comme il en existe partout dans le monde. La famille Mourad B. continue de vivre normalement; le petit qui a des problèmes de santé doit se rendre régulièrement aux Emirats pour y subir des soins. Sa mère qui gardait un oeil discret sur lui, était mise au courant de ce programme régulier. Elle en a profité alors pour préparer un plan machiavélique: kidnapper son fils! Elle qui connaît les habitudes du père, profite d'une virée dans un grand centre commercial pour passer à l'acte. Le père laisse son enfant dans la garderie de cet établissement. Accompagné d'une femme et de deux hommes, elle commet son forfait. Elle pénètre dans la salle et s'empare vite de son enfant avant de prendre la fuite. Les caméras de surveillance consultées plus tard par le père et la police confirment ce que tout le monde cogitait: c'est la mère qui est derrière ce rapt d'enfant. Le père va de suite déposer plainte contre son ex-femme. Mais à sa grande surprise, la police refuse d'intervenir, arguant que le procureur avait ordonné de n'arrêter personne dans le cadre de cette affaire tant qu'il ne lui avait pas parlé. Ce dernier ce présente chez le procureur, après un dur combat, il réussit à émettre une interdiction de quitter le territoire pour son fils sans réussir à faire juger ce kidnapping et à récupérer son enfant. Etant résident en Algérie et non à Dubaï, il porte l'affaire devant les tribunaux algériens qui lui donnent gain de cause. Toutefois, la justice émiratie refuse d'appliquer les décisions de son homologue algérienne malgré les accords judiciaires qui existent entre les deux pays. Pis encore, l'interdiction de quitter le territoire, de l'enfant est levée pour quelques heures. Juste le temps pour la mère, dont le frère aurait des relais puissants à Dubai, selon les dires de la famille, d'emmener l'enfant vers une destination inconnue...Voilà donc la terrible histoire de cette famille à qui on a enlevé son enfant sous «couverture» officielle...