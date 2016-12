COOPÉRATION AVEC LA POLICE ARABE ET AFRICAINE 1095 policiers formés par la Dgsn

Par Massiva ZEHRAOUI -

La stratégie menée ces dernières années par la police algérienne dans le cadre du renforcement de la coopération et la coordination entre les organes de sécurité arabes et africains s'est révélée fructueuse. C'est ce qu'a tenu à faire remarquer le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (Cmai), Mohamed Ben Ali Komane. Ce dernier a vivement salué la grande contribution qu'apportait la police algérienne dans le renforcement et la diversification de cette coopération. La «police algérienne oeuvre au renforcement des liens de coopération et de coordination entre les organes de sécurité arabes, régionaux et notamment africains avec lesquelles la coordination dans les fora internationaux constitue un appui aux positions arabes», a-t-il déclaré la veille de la célébration de la Journée arabe de la police. M.Komane a ainsi estimé que les efforts consentis par l'Algérie qui se sont soldés par la mise en place du Mécanisme africain de coopération policiére (Afripol) basé à Alger, est à même de renforcer cette collaboration dans l'intérêt de la sécurité arabe et africaine.

Le secrétaire général a mis en exergue les efforts fournis par la police algérienne, en rappelant les énormes sacrifices consentis par les éléments de la Sûreté algérienne durant la décennie noire ainsi que la détermination de ces derniers, qui ont permis à l'Algérie de sortir de cette douloureuse épreuve. Il a également mis l'accent sur les accomplissements de la police algérienne, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, la concentration inédite de la police de proximité et le renforcement des relations de confiance et de coopération avec le citoyen et les acteurs de la société civile. M.Komane a soutenu que le franc succès que connaît cette collaboration, est dû à la prise de conscience des décideurs quant à la nécessité d'une action arabe commune fondée sur des bases solides à travers la qualification des cadres, l'acquisition d'appareils modernes, la modernisation de la pratique policière et une conviction ferme que l'investissement dans la sécurité est un investissement dans la vie. Il a en outre salué les efforts des responsables de la police algérienne pour aplanir les «difficultés qui entravent la coopération sécuritaire arabe».

La police algérienne a en effet mis en oeuvre de grands moyens afin de consolider cette coopération, particulièrement avec la police arabe. Durant l'année 2016, quelque 1 095 policiers de différents pays arabes ont été formés par la direction générale de la Sûreté nationale. Une formation qui leur a permis de prendre connaissance des différents outils et méthodes scientifiques et techniques modernes utilisés dans la recherche et les enquêtes.