Lamamra plaide pour la contribution des pays voisins

Par Wahib AïT OUAKLI -

La solution quant à la crise en Libye interpelle les pays voisins. C'est ce principe qu'a défendu hier le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra en marge de la deuxième journée du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique se tenant à Oran. Dans une déclaration laconique, il a invité les pays voisins à prendre part dans le règlement de la crise. «Les pays voisins devraient être des parties de la solution à la crise en Libye», a affirmé Ramtane Lamamra expliquant que «l'Algérie considère que les frères voisins libyens ne devaient pas être les seules parties du problème». Et d'ajouter que «les pays voisins pourraient collectivement être des parties de la solution». Une telle démarche, telle que cela a été expliqué par Ramtane Lamamra, revient de droit aux pays limitrophes de la Libye. «Ces pays ont le droit de faire partie de la solution à la crise en Libye», a-t-il soutenu argumentant que «parce que ce sont eux qui vivent les conséquences préjudiciables immédiates de cette situation». Dans l'enchaînement chronologique de son rappel, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale n'a pas omis au passage de revenir sur l'importance de l'initiative lancée par Alger, en mai 2014, pour la constitution d'un groupe des pays voisins pour la Libye.

A cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a appelé à saisir l'opportunité de l'action engagée par l'Union africaine, lors de son dernier sommet, pour réactiver le comité des cinq chefs d'Etat africains, initié en 2011, pour aider à trouver les solutions à la crise libyenne. Remtane Lamamra a estimé que «tous les acteurs travaillent la main dans la main afin que ce pays puisse reconstituer ses principales institutions». Il a également déploré le fait qu'après la chute de l'ancien régime libyen, la communauté internationale n'a pas été «activement engagée» dans la reconstruction de cet Etat.