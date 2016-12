FLN, RND ET FFS menace des listes parallèles

Par Mohamed BOUFATAH -

Tout le monde veut «concourir»

Ces partis ne peuvent pas prétendre être en meilleure position pour gagner l'adhésion de leur base lors des prochains scrutins.

Les tensions sont nettement exacerbées au sein des principaux partis politiques, à l'approche des élections législatives. Ces partis en proie à des dissensions internes ne peuvent pas prétendre être en meilleure position pour gagner l'appui et l'adhésion de leurs bases respectives lors des scrutins prochains. L'absence ou l'insuffisance d'autonomie dans le fonctionnement de ces partis influent négativement sur la force, la stabilité et la cohésion de leurs rangs.

Le recours aux commissions de discipline n'a jamais été autant utilisé qu'en cette période de pré-campagne pour les législatives par les directions des principaux partis politiques pour sanctionner les frondeurs. Par conséquent, plusieurs partis à l'image du RND, FFS et FLN sont menacés par des listes concurrentes.

Au sujet du groupe de frondeurs, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a indiqué, avant-hier, que «ces derniers sont désormais exclus des rangs du parti pour avoir porté préjudice à ses structures et instances locales et nationales». Dans ces conditions, les meneurs de la fronde, dont, entre autres, Noria Hafsi, Tayeb Zitouni et quelques autres qui contestent la légitimité du cinquième congrès du RND, «comptent présenter les militants radiés ou marginalisés du parti aux législatives d'avril 2017».

Les plus acerbes critiques viennent du groupe de Abderrahmane Belayat qui n'hésite plus à menacer de présenter ses propres listes pour les législatives de 2017, dans le cas où la situation au sein du parti reste en l'état. «Si la résistance d'arrière-garde au sein du bureau politique et du comité central, continue à empêcher Ould Abbès d' accomplir en urgence sa mission de réparation des dégâts hérités de son prédécesseur, pour laquelle il a été désigné, nous appelons d'abord le président du parti, Abdelaziz Bouteflika, qui a ordonné la remise sur les rails du parti, pour convoquer un congrès extraordinaire pour remettre de l'ordre au FLN. Sinon, qu'ils sachent que nous sommes présents à travers plusieurs wilayas, dans lesquelles nous pouvons présenter des listes de candidatures aux législatives», a fait savoir hier, Abderrahmane Belayat.

Le FFS est un autre parti en proie à une crise interne. Selon le Dr Halet, membre de l'instance présidentielle radié du parti par la commission de règlement des conflits, a estimé hier à travers sa déclaration, qu' «il y a très peu de chances que la direction dans son architecture actuelle puisse mener le FFS à gagner des élections». Il a qualifié le remaniement du secrétariat national du FFS de «purge et de règlement de comptes, qui est appelé à s'étendre et s'élargir à bas bruit et de façon souterraine».

«L'impact négatif de cette purge sur les futures campagnes électorales et l'aspect implantation et développement du parti ont été, à tort, complètement oubliés», a-t-il regretté.

«Le secrétariat actuel porte la marque d'un déséquilibre grave et ne répond pas aux besoins de la situation politique», a-t-il souligné. L'instance présidentielle a-t-elle mesuré l'ampleur de cette discorde? D'après Aziz Balloul, l'un des quatre membres de l'instance présidentielle restants, «l'ancien secrétariat national est pléthorique et c'est uniquement pour une raison d'efficacité que le parti a décidé de restreindre le nombre à travers la création des pôles où seront réinjectés ceux qui ne font plus partie du nouveau secrétariat national». «Il ne s'agit nullement d'une purge liée, comme certains l'ont prétendu, à l'exclusion du Dr Rachid Halet ou à la supposée position du boycott qu'auraient défendue ces derniers car il faut rappeler que, lors de la dernière session du conseil national, pas une seule voix n'a voté contre la participation aux élections prochaines», a-t-il noté.

Par ailleurs, les législatives prochaines interviennent dans un climat politique délétère marqué par de forts soupçons de fraude qui s'organiserait d'ores et déjà, le phénomène de la «chkara» ancré sur la scène politique et la distribution de quotas, conformément à l'allégeance de chaque parti.