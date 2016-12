UNE CONFÉRENCE SUR L'ACTUALITÉ LOCALE PRÉVUE EN 2017 L'Ecole militaire de Paris s'intéresse à l'Algérie

Par Ali TIRICHINE -

L'une des prochaines conférences de l'Institut des hautes études de Défense nationale en France (Ihedn) sera axée sur l'Algérie et aura lieu à l'Ecole militaire de Paris.

L'année prochaine sera celle des élections en Algérie ce qui suscite déjà l'intérêt des think tank européens avides de connaissances sur le thème de la transition politique et économique du pays comme de toute l'Afrique du Nord. Dès le 11 janvier l'Ecole militaire accueillera une conférence sur le thème de l'exception algérienne avec l'intitulé: «Où va l'Algérie?» animée par Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique et collaborateur du site OrientXXI et Afrique Méditerranée Business et dont le dernier ouvrage paru est Retours en Algérie en 2013. Akram Belkaïd considère qu'étant épargné par les soubresauts du Printemps arabe de 2011, l'Algérie fait figure de pôle de stabilité dans une région traversée par de multiples tensions géopolitiques. «Comparée au chaos libyen, au drame syrien, voire à l'incertitude tunisienne, la situation algérienne paraît effectivement moins inquiétante», admet-il. Il souligne néanmoins que de nombreux défis alimentent les inquiétudes quant à l'avenir d'un pays qui a déjà connu une période de grandes violences (1992-2000). Il y a notamment la question des ressources financières qui se pose. «L'Algérie est durement touchée par la baisse des prix du pétrole et pioche depuis plusieurs mois dans ses réserves financières. L'austérité qui se profile pour la population pourrait engendrer de graves tensions sociales. Dans un contexte régional de crises multiples, la question est donc de savoir si l'exception algérienne est capable de durer», ajoute-t-il. Le conférencier ne sera pas dépaysé dans une école où seront présents des experts de toutes les spécialités car il a lui-même effectué des études d'ingénieur à l'Ecole nationale d'ingénieurs et de techniciens d'Algérie (Enita, aujourd'hui Ecole militaire polytechnique). L'Ecole en question a déjà l'habitude d'organiser ce genre d'évènements. Mathieu Guidère, universitaire, y a déjà animé une conférence sur le thème de «La France face à l'islamisme et au terrorisme de l'Etat islamique» alors que le consultant sur les questions euro-méditerranéennes, Jean-François Coustillière a animé un débat sur les «Défis de sécurité en Méditerranée depuis les révoltes arabes». D'autres thèmes en lien avec l'actualité en Algérie y ont eu lieu comme lorsque Razika Adnani, écrivaine et philosophe algérienne s'exprimait sur «La crise de l'islam: le soufisme est-il la solution?». Pour l'année, en plus de Akram Belkaïd, il y aura aussi Antoine Sfeir qui s'exprimera sur le thème «Responsabilités et reculades occidentales au Proche et Moyen-Orient, comme en Afrique du Nord». Quant au site OrientXXI, il s'intéresse notamment à l'histoire de l'Algérie. Mathieu Rigouste, chercheur mène une enquête indépendante sur le 11 décembre 1960 en vue de restituer les manifestations à travers un site, un documentaire et un livre.