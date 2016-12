ACCORD AGRICOLE MAROC-UE CONTESTÉ PAR LE FRONT POLISARIO La Cour européenne de justice tranchera demain

Par Mohamed TOUATI -

L'avocat général de la Cour de justice de l'UE avait conclu, le 13 septembre 2016, que l'accord agricole ne pouvait s'appliquer au Sahara occidental.

Nous sommes à J-1 d'une décision historique pour le peuple sahraoui. D'une victoire éclatante du Front Polisario. Elle contribuera sans l'ombre d'un doute au basculement du conflit du Sahara occidental qui aura pour conséquence de facto à faire du Maroc un indu occupant de ce territoire qu'il a annexé en 1975. La Cour de justice de l'Union européenne (Cjue) va prononcer le 21 décembre, son verdict sur l'annulation de l'accord agricole Maroc-UE, suite à l'appel interjeté par le Conseil de l'Europe. On se dirige en principe tout droit vers une confirmation de l'annulation de l'accord agricole signé en 2012 entre l'Union européenne et le Maroc, prononcé une première fois le jeudi 10 décembre 2015 par cette même Cour de justice. Dans ses conclusions rendues hier, l'avocat général de la Cour européenne de justice a tranché. L'accord signé entre le Royaume marocain et l'UE sur la libéralisation des échanges des produits agricoles et de la pêche il y a quatre ans ne peut s'appliquer au Sahara occidental qui ne fait pas partie du Maroc, étant inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. «Le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Maroc et, partant, contrairement à ce qui a été constaté par le tribunal, ni l'Accord d'association UE-Maroc ni l'Accord de libéralisation ne lui sont applicables», avait écrit Melchior Wathelet. Dans ses recommandations aux magistrats de la Cour européenne qui doivent rendre leur décision finale demain, l'avocat général de la Cjue avait fait constater qu'aucun Etat membre de l'UE ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. «Les accords internationaux conclus par le Maroc ne pourraient donc lui être appliqués», avait-il souligné dans ses conclusions. Ces accords ne peuvent pas être étendus à ce territoire car «la pratique de la majorité de ces États démontre qu'une telle extension est subordonnée à sa prévision expresse lors de la ratification des traités ou accords. Or, les deux accords précités ne comportent aucune disposition visant à étendre leur champ d'application au Sahara occidental et une telle extension n'a pas été prévue non plus lors de la ratification de ces accords par le Maroc», avait fait observer dans sa plaidoirie le haut magistrat européen. Autrement dit, l'accord conclu entre le Maroc et l'UE est nul et non avenu (Lire L'Expression du 14 septembre 2016). A Rabat on est depuis sur le qui-vive. Contrarié par la décision de la Cjue qui a annulé, le 10 décembre 2015, l'accord agricole, qui le lie depuis 2012 à l'UE, le souverain marocain avait suspendu tout contact avec cette dernière. Le Maroc «suspend tout contact» avec l'Union européenne et rejette catégoriquement «le caractère hautement politique et contraire au droit international» de la décision de la justice européenne, et attend des explications des 28 (Etats européens, ndlr), indiquait le Premier ministre marocain, Abdelilah Benkirane, à l'issue d'un Conseil de gouvernement qui s'est tenu le 25 février 2016. Ce coup de gueule a de fortes chances de se transformer en crise diplomatique majeure entre le Royaume et l'Europe. La Cour européenne doit en principe suivre les conclusions de son avocat général qui a fait constater que: «Le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Maroc...». Les médias marocains le redoutent.

«Des sources proches du dossier font remarquer que l'argumentaire de la Cour, sur la base des mêmes conclusions de l'avocat général, pourrait ne pas être en faveur du Maroc», peut-on lire sur le site du 360.ma. Les dés sont jetés...