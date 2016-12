INDUSTRIE HÔTELIÈRE EN ALGÉRIE Panasonic à la rescousse

Par Salim BENALIA -

L'Algérie connaît un vrai développement dans le monde de l'hôtellerie, notamment avec l'installation des grandes chaînes hôtelières mondiales. Aussi, «nous avons pour objectif d'accompagner ces établissements hôteliers, qu'ils soient trois étoiles ou carrément premiums, notamment en boostant leur productivité et la qualité de leurs services, via l'implémentation d'outils technologiques de premier choix. Aussi les hôtels de notre pays n'auront rien à envier en matière de prestations aux clients, à ceux des pays voisins immédiats comme la Tunisie ou le Maroc et qui ont déjà adopté ces solutions.» révèle M.Farid Maâmar directeur produits à MCC, distributeur multimarques dont la marque nipponne Panasonic.

Les responsables de cette dernière ont en effet présenté, hier, à Alger, des solutions fonctionnant sur différentes plateformes; celles-ci sont désignées par un «Smart business package, tout en un» intitulé Panasonic Compact Hybrid IP-PBX (KX-HTS32).

«Nous avons pour principe d'accélérer l'accès de l'Algérie au monde de l'hôtellerie moderne.», a ajouté M. Mamaâr.

Panasonic est leader du marché mondial de l'électronique depuis neuf ans. Il s'appuie sur plus de 30 ans de développement et arrive ainsi dans notre pays avec un portefeuille produits, soit un système comprenant un routeur intégré fonctionnant sur Wi-fi et permettant la vidéo communication en autorisant une extension via un smartphone par exemple, l'HTS en question pouvant fonctionner en hybride c'est-à-dire en analogique et en IP. Il permet également de recevoir des messages vocaux par email tout en se muant en un véritable système de sécurité pour la surveillance du domicile ou du lieu de travail à distance, grâce à une liaison au téléphone portable. Ces solutions sont annoncées alors que les opportunités de marché sont énormes, signale par ailleurs M.Farid Mamâar qui précise que ces technologies s'adressent aux petites sociétés en allant jusqu'aux grandes administrations, et plus particulièrement les hôtels qui pourront alors voir leur cote augmenter sur les sites spécialisés comme Tripadvisor.