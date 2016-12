ELLES SONT MORTES ASPHYXIÉES À GUELMA Une famille de six personnes décimée

Par Wahida BAHRI -

la famille composée du père, de la mère, trois filles et un garçon sont morts, après avoir inhalé du monoxyde de carbone, provenant du chauffage

Six personnes d'une même famille ont été découvertes, en fin de journée du dimanche,sans vie dans leur domicile sis la cité Makabrou dans la nouvelle ville de Oued El Maïz, wilaya de Guelma, apprend-on de source sécuritaire. Selon les précisions apportées par les mêmes sources, la famille composée du père, de la mère, trois filles et un garçon sont morts, après avoir inhalé du monoxyde de carbone, provenant du chauffage.

Les informations recueillies par nos sources auprès du voisinage des victimes, font état de la découverte macabre par les services de sécurité et les éléments de la Protection civile, après que ces derniers furent alertés par les voisins.Un acte motivé par l'inquiétude des voisins qui n'ont pas vu les membres de la famille tout au long des journées de samedi et dimanche, notamment les enfants scolarisés. Intrigués par cette absence inhabituelle, ils ont aussitôt alerté les services de sécurité.

Dépêchés sur les lieux, la découverte a été effroyable, les six membres de la famille étaient sans vie. Selon le premier constat du médecin de la Protection civile, la cause du décès est l'inhalation du monoxyde de carbone dégagé par le chauffage de l'appartement. Selon les mêmes sources, la mort de la famille est survenue très tard dans la nuit de samedi à dimanche, soit moins de 24 heures. Les corps des victimes ont été acheminés vers la morgue de l'hôpital El Hakim Okbi de Guelma, où ils devront subir une autopsie, pour déterminer l'heure exacte du drame. En outre, une information judiciaire a été engagée par les services de sécurité pour tenter de déterminer les défaillances de l'appareil, le chauffage en l'occurrence, ayant provoqué ce drame qui a mis en émoi tous les habitants de la nouvelle ville et de toute la wilaya de Guelma. Il y a lieu de rappeler que ce drame n'est pas le premier du genre à bouleverser les foyers algériens. Cette catastrophe et bien d'au- tres ont été enregistrées ces 15 dernières années et continuent de faire l'actualité.

Constat alarmant quand on sait que la négligence et la mauvaise qualité des équipements de chauffage sont les facteurs responsables de ces accidents domestiques en constante augmentation.

En effet, en dépit des opérations de sensibilisation sur les dangers pouvant être générés par des équipements contrefaits et la négligence des gestes vitaux, notamment «l'arrêt du chauffages avant de dormir», il n'en demeure pas moins que le facteur humain est la principale cause de ce type d'accidents. En attendant que les foyers algériens prennent conscience des dangers les guettant, de par l'acquisition de matériel contrefait, le chauffage surtout, le monoxyde de carbone continuera à faire des ravages au sein des ménages algériens.



Intoxication au monoxyde de carbone

102 morts depuis le mois de janvier

Un total de 102 personnes ont trouvé la mort, intoxiquées par le monoxyde de carbone depuis le début de l'année en cours, selon un bilan des services de la Protection civile rendu public hier. Selon ce bilan qui couvre la période du 1er janvier au 18 décembre, 1 300 personnes ont été secourues après avoir été incommodées ou intoxiquées par le monoxyde de carbone CO émanant d'appareils de chauffage. La Protection civile a réitéré, à cet effet, son appel à la vigilance, notamment en cette période hivernale, en veillant, en particulier, à la bonne aération, l'installation et le contrôle des appareils de chauffage par des professionnels et le respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et la sécurisation des appareils.