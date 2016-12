LE DÉLAI DE DÉDOUANEMENT PASSE DE 5 JOURS À QUELQUES HEURES Fin d'un long calvaire

Par Madjid BERKANE -

La réduction du délai de dédouanement permettra, outre la délivrance des importateurs, la fin de la rareté des marchandises sur le marché et du coup la fin de la spéculation.

L'opération de dédouanement des marchandises au niveau du port d'Alger est désormais une mince affaire. Dans le pire des cas ne dépassera pas une journée. Ladite déclaration a été faite hier par le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjema Talai, en inspectant le port d'Alger. Cet exploit sera possible a indiqué le ministre lors du point de presse qu'il a animé, «grâce à la mise en service de deux scanners mobiles, récemment acquis, à la mise en service d'un guichet unique et à la réception de la nouvelle interface d'entreposage». Le souci d'en finir avec les lenteurs dans le dédouanement des marchandises, répond aux «doléances des importateurs qui ne cessent de dénoncer les pertes qu'ils subissent, à cause de cette situation», souligne Talai. «La location de l'espace au niveau du port qui dure maintenant entre quatre et cinq jours, est trop cher». Le retard dans le dédouanement cause la rareté des marchandises sur le marché. «Chose qui se répercute sur leurs prix». La mise en place d'un guichet unique au niveau du port permettra «au transitaire de suivre le processus de la marchandise de son client en temps réel et sans difficultés». «Il suffit au transitaire de se déplacer au port d'Alger pour effectuer toutes les opérations relatives à l'importation.» La facilitation des procédures et du délai de dédouanement des marchandises, aura un impact positif sur le développement de l'activité économique du port. «Dans la mesure où beaucoup de bateaux pourront stationner au niveau du port en un temps court», indiquera de son côté le P-DG de l'Entreprise du port d'Alger, Guerrah Abdelaziz. Le port d'Alger qui reçoit en temps normal 1000 conteneurs/jour, «pourra doubler ou tripler facilement ce chiffre avec la mise en place de cette nouvelle stratégie», ajoute le premier responsable du port. L'idée du guichet unique «sera bientôt généralisée, au niveau des ports d'Oran et de Skikda», fera savoir par ailleurs le ministre des Transports. Interrogé par ailleurs sur l'avancement du projet du port de Cherchell, Talai dira que les études vont bientôt être terminées. «Principalement, les études prendront fin le 25 de ce mois.» «Les essais qui ont été faits en collaboration avec les Coréens, ont été une réussite. Quant au démarrage des travaux, «il est prévu au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2017». «Le port de Cherchell sera destiné à l'activité vers les pays africains.» Quatre zones libres seront réalisées le long de la route reliant El Affroun, wilaya de Blida, au port de Cherchell. «Ces zones auront un impact plus que positif sur l'activité économique et la circulation des marchandises». Sur une question en rapport avec l'encouragement des exportations, Boudjema Talai dira que les «exportateurs bénéficient d'ores et déjà de toutes les facilités possibles». «Outre les facilités dont ils bénéficient de la part de plusieurs secteurs, ils bénéficient du couloir vert».