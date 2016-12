IL A INAUGURÉ UN LOCAL POUR LA «ROKIA» Belahmar rappelé à l'ordre

Par Massiva ZEHRAOUI -

Ce local a été inauguré récemment en grande pompe, et ce, en présence de quelques acteurs de cinéma connus du public à l'instar de Salah Ougourt.

Le guérisseur par la «rokia» Belahmar n'a pas fini de faire parler de lui. Le «raki» a une nouvelle fois provoqué la polémique après l'ouverture d'une structure à laquelle il a attribué le titre «de clinique de 'rokia ' au nouveau siége de son association «Bachaer Echifaa» à Relizane. Celle-ci a été inaugurée récemment en grande pompe, et ce, en présence de quelques acteurs du cinéma connus du public à l'instar de Salah Ougourt. Avec une très large médiatisation. Cette inauguration intervient dans un contexte bien précis.

L'événement coïncide en effet avec le scandale autour du produit «Rahmet Rabi» présenté comme un remède miracle contre le diabète et qui commence à s'estomper. Ce complément alimentaire a été retiré du marché après que des personnes atteintes du diabète ont subitement arrêté leur traitement à l'insuline en le substituant par le RHB. Pour rappel, Belahmar a fait l'objet en 2013 d'une inculpation suite a quoi il a été condamné a une année de prison ferme et 50.000 DA d'amende pour charlatanisme et exercice illégal d'une activité réglementée. En dépit de cette condamnation le cheikh Abu Muslim a une nouvelle fois suscité la controverse l'année dernière, après la mort d'une jeune étudiante originaire de Bordj Bou Arréridj dans les locaux où il pratiquait ses séances d'exorcisme. Après avoir été auditionné par la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Relizane ainsi que ses deux assistants, ses locaux ont été fermés et lui placé en garde à vue.

Pourtant, le cheikh Belahmar est versé dans la pratique de la «rokia» depuis les années quatre vingt à Relizane avant de s'installer à Mostaganem. Ces dernières années le cheikh commençait à se faire connaître du grand public dont la majorité affectionne particulièrement les chaînes privées portées dans le sensationnel. Il a en effet fait sa première apparition télévisuelle sur Echourouk TV où il a fait une démonstration de son activité quelque peu étrange. Depuis, ce pseudo-guérisseur continue de s'adonner à des rituels d'exorcisme sans s'inquiéter des autorités malgré ses condamnation et sa mise sous étroite surveillance. Après l'ouverture de ce nouveau local de la «rokia», les autorités ont annoncé que celui-ci sera fermé dans les prochains jours pour exercice illégal de la médecine. L'Etat est déterminé à agir contre les pratiques de charlatanisme qui abondent finissant même par supplanter la médecine légale. «Nous combattrons avec fermeté les faiseurs de miracles et les charlatans qui profitent de la fragilité et du malheur des gens. Nous avons une médecine moderne et des praticiens compétents, il faut leur faire confiance» d'après des déclarations publiées par le journal oneline .



Pour éviter de relance la polémique sur «Rahmet rabi»

Le projet de loi sur la santé reporté

Selon le député Lakhdar Benkhalef, chef du groupe parlementaire du parti El Adala présidé par Saâd Djaballah, le gouvernement a décidé de retirer le projet de loi sur la santé en examen au niveau du Parlement. «Des instructions ont été données au président de la commission de santé de ne pas l'examiner pour l'instant alors que le ministre devait le présenter ce lundi 19 décembre 2016 aux membres de la commission» a écrit le député sur sa page Facebook, ajoutant qu'il voyait dans ce retrait un changement de gouvernement: «Il semble qu'il y a un remaniement ministériel imminent qui a été accéléré par Zaïbet et son complément alimentaire, 'Rahmet Rabi''.., a déduit hâtivement le député islamiste. Cependant, des sources proches du dossier ont soutenu que ce report n'a d'autre motivation que celle d'éviter que la polémique sur ce complément alimentaire ne soit relancée de plus belle par les députés. C'est donc par mesure de précaution que le gouvernement a décidé de reporter ce projet de loi à janvier prochain.