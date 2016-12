DÉLIVRÉ PAR L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN Air Algérie obtient le label international de sécurité

La compagnie nationale Air Algérie a obtenu, pour la sixième fois consécutive, le label international de sécurité (Iosa), délivré par l'Association internationale du transport aérien (Iata) et qui constitue une condition pour desservir l'Europe, a indiqué hier la compagnie nationale dans un communiqué.

D'une validité de deux ans, «ce label exigé par l'Iata à ses membres est aujourd'hui une condition des autorités européennes pour être autorisé à desservir l'Europe, car il atteste du respect des exigences en matière de sécurité», précise la compagnie, ajoutant que ce renouvellement intervient après un audit réalisé en septembre dernier par le bureau d'audit allemand AQS, l'un des huit bureaux d'audit agréés par l'Iata à l'échelle mondiale. Air Algérie détient depuis 2006 le label Iosa (Iata operational safety audit program), le certificat ISO 9001-2008 depuis 2008 et le certificat Easa 145 en matière de maintenance depuis 2005, et est régulièrement soumise à des audits pour le renouvellement de ces certificats, note la même source.

«Pour Air Algérie, l'exigence commune à tous ces certificats reste la mise en oeuvre du processus d'amélioration continue, dans lequel la compagnie nationale s'est engagée», souligne le communiqué.