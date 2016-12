EDUCATION NATIONALE ET SANTÉ Des fonctionnaires renoncent au départ à la retraite

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi a affirmé hier, à Alger que bon nombre de fonctionnaires dépendant des secteurs de l'éducation et de la santé ont retiré leurs demandes de départ à la retraite suite à l'annonce des nouveaux amendements. Répondant aux préoccupations des membres du Conseil de la nation sur le projet de loi relatif à la retraite, M. El Ghazi a indiqué que des fonctionnaires des secteurs de l'éducation et de la santé, qui se sont hâtés de déposer leurs dossiers de départ à la retraite, sont revenus sur leur décision en retirant leurs dossiers. Cette décision atteste que cette catégorie de travailleurs «avait été mal informée des dispositions des nouveaux amendements contenus dans la loi sur la retraite, poussant nombre d'eux à déposer leur demande de départ à la retraite». Il est à noter que les autorités publiques avaient fixé la date du 31 décembre 2016 comme dernier délai pour le dépôt des dossiers de départ à la retraite proportionnelle et sans condition d'âge et que les nouveaux amendements contenus dans le projet de loi relatif à la retraite entreront en vigueur à partir de janvier 2017.