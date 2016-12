OFFICE DES PARCS ET DES LOISIRS D'ALGER Le directeur du Milk Bar limogé

La direction générale de l'Office des parcs et des loisirs d'Alger (Opla) vient de limoger le directeur du Milk Bar, le seul café qui ouvre ses portes H 24 dans la capitale depuis sa récupération par l'Opla. Le limogeage du chef de cet établissement, avec trois autres employés, intervient suite à la pression des travailleurs qui ont observé une grève avant-hier pour demander le départ de leur responsable. Dans un rapport adressé à la direction de l'Opla, ils ont dénoncé la mauvaise gestion de l'établissement, «les disparités salariales et les promotions «illogiques» dont ont bénéficié certains employés «malgré qu'ils n'ont aucune qualification professionnelle», selon des employés. En plus du départ du directeur et de son équipe, les signataires du rapport, qui ont bénéficié du soutien du syndicat de l'entreprise, ont demandé l'élaboration d'une politique salariale juste et une gestion transparente de l'établissement.