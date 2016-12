L'ENLÈVEMENT DU PETIT KARIM À DUBAI DRAMATIQUEMENT VÉCU PAR SA FAMILLE Une douleur qui perdure...

Par Abdelkrim AMARNI -

La maman jordano-palestinienne serait la «commanditaire» de cet acte.

Un enfant algérien, Karim B., âgé de deux ans et demi à peine, a été kidnappé le 25 Janvier 2016, aux Emirats arabes unis (EAU). Cet enfant a été enlevé, selon les dires de sa tante paternelle venue hier à notre rédaction conter les déboires que vit son frère devant cet extraordinaire rapt. Cet acte est survenu dans une aire de jeux d'un centre commercial, «Al Ghrair», de la ville de Dubai et dont les auteurs présumés seraient «l'ex-épouse accompagnée d'une femme et de deux hommes.»

L'action du forfait a été filmée par la vidéo de télésurveillance et visionnée par la police locale, en présence du père Morad. Selon ce dernier, le rapt est l'oeuvre de son ex-épouse, Shatha Ibrahim Nacer Ahmad, une femme de nationalité jordanienne, qu'il a «reconnue» dans le film mais non les personnes qui l'accompagnaient et que ni lui ni son fils n'avaient rencontrées auparavant. Se rendant immédiatement après au poste de police, «Muraqqabat Deira», pour déposer plainte, quelle ne fut sa stupéfaction lorsqu'il fut informé que «le juge et le procureur lui avaient donné (au chef du poste de police) ordre de ne pas arrêter les kidnappeurs».

La soeur de Morad B. venue à notre rédaction, était munie de nombreux documents authentifiés attestant de ses démarches auprès d'officiels algériens et des EAU. Reçu par le juge des mineurs aux EAU, qui l'a informé qu'une «interdiction de sortie du territoire» a été décidée à l'encontre de son fils Karim, asthmatique de son état et sujet à des troubles d'ORL. Cette interdiction de quitter le territoire est «curieusement» levée pour quelques heures, juste le temps pour la mère, dont le frère aurait des relais puissants à Dubai, d'emmener l'enfant vers une destination inconnue. L'ex-épouse de Morad B., a été condamnée par la justice algérienne pour «non présentation de l'enfant» par le tribunal de Sidi M'Hamed (Alger) à deux reprises, deux fois à deux ans et une fois à 18 mois, et un mandat d'arrêt a été émis contre elle en Algérie, soutient la soeur de Morad.B. qui ajoute qu'un document similaire international sera, selon la famille du petit Karim, incessamment délivré. Devant ces faits, il y a lieu de constater que «la justice des EAU refuse d'appliquer les décisions de son homologue algérienne malgré les accords judiciaires bilatéraux». Il est utile de signaler que le frère aîné de l'ex-épouse est un homme d'affaires influent et puissant dans son pays, ce qui pourrait expliquer, selon la soeur de Morad B., les facilités accordées à l'ex-épouse dans la genèse de l'affaire. En sus de l'Emir de Dubai, Bin Rashid Al-Maktoum, le père de Karim a également saisi les autorités algériennes. Selon lui, son ex-femme se trouverait aux Etats-Unis pour établir la nationalité du pays à son fils grâce à «l'aide» que pourraient lui procurer ses soeurs qui y résident.

Un véritable drame que vit la famille Belmaâziz de Dély Ibrahim (Alger)!