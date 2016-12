PROJET DE LOI SUR LA RETRAITE reproches de sénateurs

La sensibilisation n'a pas été bien menée

Les sénateurs ont reproché, lors des débats hier sur ce projet en question, le manque de sensibilisation.

Le gouvernement aurait pu éviter la polémique. Le projet de loi portant sur l'amendement de la loi sur la retraite n'a pas été suffisamment expliqué. Les sénateurs ont reproché, lors des débats hier sur ce projet en question, le manque de sensibilisation.

Les intervenants au débat ont soutenu que l'absence d'une campagne d'information était à l'origine de la polémique. Tout en soutenant cette décision, les intervenants ont critiqué la manière avec laquelle le gouvernement a traité ce dossier. Pour eux le gouvernement aurait pu éviter de politiser le dossier de la retraite. «On se demande pourquoi le gouvernement n'a pas jugé utile de mener toute campagne de sensibilisation autour du projet afin d'éviter la polémique», a affirmé Aïcha Barki, du tiers présidentiel qui a relevé le bruit qu'il a suscité au sein du monde des travailleurs. Mme Barki a salué la décision du président de la République portant sur le report du délai de l'application de cette loi de deux ans. Le sénateur Ahmed Bouziane a également déploré l'hémorragie qu'a provoqués ce projet de loi dans les secteurs de l'éducation et de la santé. «Il fallait préparer l'opinion publique sur le contenu de ce projet de loi pour éviter un départ massif à la retraite», a-t-il soutenu en jugeant que si le gouvernement avait mené une campagne de sensibilisation pour expliquer les motivations de ce projet, il n' y aurait pas cette hémorragie. Selon lui, il est très difficile de combler le vide provoqué dans certains secteurs par la suppression de la retraite anticipée. Ce sénateur a proposé d'offrir une retraite à moins de 60 ans aux imams, aux enseignants du primaire et les paramédicaux.

La plupart des sénateurs ont plaidé pour la définition des métiers pénibles. Vu la situation actuelle de la CNR, les sénateurs ont soutenu la décision du gouvernement tout en l'appelant à préparer le terrain avant de passer à l'application de toute décision. Le gouvernement a certes mené une campagne de sensibilisation, mais en retard ce qui n'a pas dissuadé les syndicats à mettre fin à leur mouvement.

Par ailleurs, dans sa réponse aux préoccupations des membres du Conseil de la nation, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi a assuré que les équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite devront s'améliorer d'ici à 2020 et 2021 avec la mise en application de la nouvelle loi sur la retraite.

«Pour sauver cette caisse du risque de ' faillite'', le gouvernement a décidé de revenir aux dispositions de la loi de 1983 qui avait fixé l'âge de la retraite à 60 ans», a-t-il affirmé.

Le ministre a précisé que ce texte répond à une volonté du président de la République qui porte un grand intérêt à la classe ouvrière. Il a rappelé dans ce sens, sa récente décision concernant la prolongation de deux années de l'application de la retraite proportionnelle ayant réjoui plus d'un. «Ce projet n'est autre qu'un retour à l'origine», a-t-il expliqué, qui reste convaincu de la nécessité du changement, en raison de la situation financière «critique» de la CNR. Au sujet de la pénibilité des métiers, El-Ghazi a fait savoir qu'une commission nationale sera installée juste après la promulgation de ce projet de loi par les deux chambres parlementaires en vue de traiter de cette question en associant les syndicats, les partis politiques et tous les acteurs concernés. «Le but étant d'arriver à une vision objective sur cette question», a-t-il dit.

Il a fait remarquer néanmoins que le régime algérien de retraite est exceptionnel et avantageux comparé à d'autres systèmes européens qui fixent l'âge de la retraite à 62 ans. El Ghazi a profité de l'occasion pour inciter une certaine presse à la retenue, car elle fait «dans l'amplification». Il a fait savoir dans ce sillage que quelques travailleurs de l'éducation et de la santé ont décidé de retirer leur dossier de retraite à la dernière minute après avoir été «trompé» par quelques médias en raison de leur fausse interprétation du contenu du projet de loi.

Le restant des dossiers sera traité avant le 31 décembre prochain. Tout en incitant l'employé à revendiquer ses droits, il a souligné que l'année 2017 sera celle du «contrôle».

«Nous avons décidé de la sortie des services de toutes les caisses sur le terrain afin de s'assurer de l'application de la loi» a-t-il affirmé avant de conclure.