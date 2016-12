SANTÉ le projet de loi devant l'APN le 17 janvier

Par Walid AÏT SAÏD -

Ni remaniement ministériel ni annulation! Ce projet de loi qui devait être présenté à l'Assemblée lundi dernier, n'a finalement été que reporté à cause de «Rahmet Rabi»...

Le projet de loi sur la santé sera bel et bien présenté au Parlement! «Il sera soumis à la commission de la santé, du travail et des affaires sociales de l'Assemblée populaire nationale (APN), le 17 janvier prochain», a affirmé, hier, à El Tarf, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. «D'un commun accord avec les membres de la commission de la santé de l'APN, il a été convenu d'examiner le projet de loi sur la santé, le 17 janvier prochain», a précisé le ministre en marge d'une cérémonie de mise en service de l'hôpital de la ville de Besbès. Il a indiqué que ladite commission devait étudier plusieurs dossiers relatifs à son secteur et que le report de l'examen du projet de loi sur la santé, annoncé dans un premier temps pour décembre courant, était dicté par «le souci de permettre aux membres de cette commission de mieux se consacrer à ce projet». Néanmoins, comme tout le monde aura pu le deviner ce report est dû à la polémique «Rahmet Rabi» (la Miséricorde de Dieu)...Cette importante loi qui contiendra de «profondes réformes», ne pouvait être présentée sereinement au moment où tout le pays était plongé dans la polémique du prétendu médicament miracle contre le diabète, RHB «Rahmet Rabi», du pseudo-chercheur Toufik Zaïbet. Le ministre qui a été fortement ébranlé par ce scandale qui a même dépassé nos frontières, aurait donné du blé à moudre aux détracteurs de son projet de loi. Il n'aurait pu être étudié et débattu sereinement. D'ailleurs, son report a laissé place à diverses interprétations dont son annulation ou le renvoi par Abdelmalek Boudiaf. «Nous avons appris par le biais de nos députés au sein de la commission que des instructions ont été données par le président de l'APN de libérer les membres de la commission et de ne plus parler de cette loi jusqu'à nouvel ordre», avait annoncé en exclusivité Lakhdar Benkhelaf, député du parti de l'opposition El Adala sur sa page Facebook. «Il semble qu'il y ait un remaniement ministériel imminent précipité par Toufik Zaïbet et son médicament «Rahmet Rabi», avait-il ajouté. Les réseaux sociaux se sont par la suite enflammés surtout qu'aucun «lifting» ministériel n'a été effectué le lendemain. Alors, les professionnels de la santé, dont beaucoup s'opposent à cette nouvelle loi, ont sauté sur l'occasion pour affirmer qu'elle a été annulée. Finalement ni remaniement ministériel ni annulation! Ce projet de loi qui devait être présenté à l'Assemblée lundi dernier, n'a finalement été que reporté à cause de «Rahmet Rabi»...