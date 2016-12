UNION STRATÉGIQUE ENTRE LE FJD ET ENNAHDA Un show islamiste à la Safex

Par Abdellah BOURIM -

fatah rebaine , Abdallah Djaballah

Ces islamistes dont tout le monde croyait que leur temps était bel et bien révolu, multiplient les initiatives pour un probable retour au-devant de la scène.

L'alliance d'intégration entre le Front pour la justice et le développement (FJD) et le Mouvement Ennahdha a été signé, hier, à Alger, par les représentants des deux partis en la présence de plusieurs personnalités politiques et ainsi marque l'union du mouvement islamiste en Algérie et ses amis. Après plusieurs années de dialogue et de concertation, les deux parties, en l'occurrence, Abdallah Djaballah et Fatah Rebaïne, sont arrivées à mettre de côté leur différends et signent l'acte de la naissance d'un front uni pour défendre un projet politique commun.

Pour le président du Front pour la justice et le développement, Abdallah Djaballah, cette initiative rassembleuse est ouverte à toutes les parties composant la mouvance islamiste en Algérie, et devrait servir d'enseignement pour les autres partis, pour défendre l'islam «religion de l'Etat et de tout le peuple algérien», et d'unité de la nation. «Je sais que le chemin est long et parsemé d'entraves, il faut juste s'armer de courage et de patience pour atteindre le sommet.»

La mouvance islamiste est déchirée, chacun prêche dans son coin, «il est grand temps de s'imposer comme une force politique pour prétendre au changement. L'Algérie sans les islamistes n'ira nulle part. L'avenir du pays est dans l'attachement de ses enfants aux principes de l'islam et de l'unité de leur pays» et c'est l'ovation dans la grande salle des conférences qui a abrité cette rencontre, accompagnée des cris d'«Allah Akbar!». Ces islamistes dont tout le monde croyait que leur temps était bel et bien révolu, multiplient les initiatives pour un probable retour au-devant de la scène, avec un discours beaucoup plus souple où le mot «démocratie» est employé pour se voiler la face. «Ce projet n'est pas une menace à la démocratie. Notre objectif, celui de tous les partis islamistes, d'ailleurs, est de renforcer le front interne, de fonder un pays où l'islam est la religion de l'Etat et de tous les Algériens.» Ce rapprochement s'explique, selon le secrétaire général d'Ennahdha, par l'engagement du parti en faveur du renforcement de la position de la mouvance islamiste, à travers le lancement d'une initiative rassembleuse qui signe le retour en force sur la scène politique. «Nous devons agir et réagir pour gagner du terrain et adopter une vision stratégique à long terme permettant à la fois de consolider notre position en tant qu'acteurs politiques et défenseurs des valeurs de l'islam. D'ailleurs, c'est dans cette perspective que nous avons lancé un appel à toutes les parties de la mouvance islamiste pour rejoindre cette initiative bénéfique pour notre courant et notre pays.»

Enfin, la question qui se pose: cette alliance de nature entre les deux partis de la même mouvance, sera-t-elle généralisée dans l'avenir pour atteindre d'autres acteurs politiques? C'est le rêve exprimé par les chefs de partis islamistes dans leurs discours, mais pour son application sur le terrain il est encore trop tôt pour prédire que l'alliance islamiste fait son petit bonhomme de chemin. Les partis politiques de la mouvance islamiste, peinent à accorder leurs violons en raison de leur poids politique plus que modeste, à l'exception du MSP, et de leurs capacités à s'entendre sur un projet politique commun, mais aussi des intérêts différents de leurs leaders, pour ne pas dire divergents, et qui apparaissent à chaque rendez-vous important. Abdellah Djaballah, s'est dit prêt, à jouer le rôle de l'unificateur des rangs des islamistes et affirme que sa main est tendue aux autres parties de la mouvance, seule et unique voie pour s'imposer comme une force politique et sociale. L'appel est lancé, mais aucun des présents n'a exprimé la position de son parti avant l'approche des échéances électorales dont chacun veut manifester son poids pour un challenge qui s'annonce des plus difficiles.