EN OPÉRATION DANS LES MONTS DE L'EDOUGH À ANNABA Un commando de l'ANP traque des terroristes

Par Ikram GHIOUA -

La traque se poursuit

une grande coordination est instaurée entre les secteurs du commandement de la 5e Région militaire ainsi que les différents corps de sécurité.

Les forces de sécurité poursuivent leur opération déclenchée dimanche dernier sur la trace d'un groupe terroriste composé de six éléments aux monts de l'Edough à Annaba. Le groupe, selon des sources sécuritaires, a tenté de s'infiltrer dans la ville dans la nuit du samedi à dimanche dernier. Ils seront aussitôt repérés au niveau de la cité appelée Bougantas, situé, en contrebas des monts de l'Edough. Nos sources précisent qu'il était deux heures du matin, fort heureusement un policier qui était d'ailleurs en fin de service les a repérés. Il donne aussitôt l'alerte tout en sommant le groupe de s'arrêter. Les terroristes n'ont pas obtempéré, ce qui a contraint le policier à faire usage de son arme. Un accrochage s'ensuivit obligeant le groupe à prendre la fuite vers la forêt en lançant une grenade qui n'atteindra pas le policier. Le renfort des forces combinées était déjà sur les lieux. Toute la zone a été quadrillée en un temps record et un dispositif sécuritaire sera dressé. Une opération de ratissage a été lancée dès l'aube. Celle-ci est toujours de vigueur, mais pour l'instant aucun bilan n'a été établi. S'agit - il du groupe dirigé par le sinistre Laouira, chef présumé de katibet Al Ghoraba qui a fait allégeance à Daesh? Pour nos sources c'est peu probable, du fait que ce dernier est activement recherché avec ses deux complices, auteurs de l'assassinat d'un policier à Constantine en octobre dernier. Selon les mêmes sources il est impossible qu'il se déplace jusqu'à Annaba et continue de faire des monts de Skikda et Jijel ses points de positions.

Néanmoins, une grande coordination est instaurée entre les secteurs du commandement de la 5e Région militaire ainsi que les différents corps de sécurité. Le quotidien local L'Est Républicain installé à Annaba, rapporte le jour même, citant des sources sécuritaires, «un individu portant une tenue afghane avait été arrêté au niveau d'un barrage fixe, grâce à sa signalisation à la police par un taxieur qui l'a pris non loin de la forêt Bougantas.

C'est au cours du trajet, que l'individu a attiré l'attention du taxieur par son comportement louche». Le même organe de presse, précise que «le taxieur aurait aperçu un sabre taché de sang lorsque l'individu avait ouvert son cabas pour sortir son portefeuille.

Une fois arrivé au niveau du barrage, le taxieur alerta les policiers qui procédèrent à l'arrestation de l'individu.» La région de l'Est du pays continue d'être une zone sensible. Dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale a dans un communiqué souligné: «des détachements de l'ANP ont détruit à Jijel et Constantine au niveau de la 5e R M, 19 caches pour terroristes contenant un canon de fabrication artisanale, des effets vestimentaires et de couchage, ainsi que des denrées alimentaires. La même source rapporte également que dans le même cadre deux éléments de soutien ont été arrêtés à Mostaganem au niveau de la 2e R M.