SELLAL L'A SOULIGNÉ HIER À ALGER "La crise en Libye est notre défi majeur"

Par Mohamed BOUFATAH -

Le Premier ministre

L'Algérie et la Mauritanie comptent signer 16 accords et mémorandums de coopération bilatérale dans différents domaines.

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a affirmé hier à Alger que «l'Algérie a consenti des efforts et continue de le faire, pour trouver une solution politique qui préserve l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye par le biais d'un dialogue national et d'une réconciliation favorisant la mise en oeuvre de l'accord du 17 décembre 2015».

En effet, l'Algérie ne ménage aucun effort politique et diplomatique pour solutionner la crise libyenne. «La crise en Libye constitue un défi majeur pour nos pays. L'Algérie a consenti des efforts et continue de le faire pour rapprocher les vues et aller vers une solution politique, la seule à même de préserver l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de ce pays à travers un dialogue national et une réconciliation favorisant la mise en oeuvre des accords du 17 décembre 2015», a-t-il assuré dans une allocution d'ouverture des travaux de la 18ème session de la haute commission mixte algéro-mauritanienne qu'il copréside avec son homologue mauritanien, Yahya Ould Hadmine. Concernant le processus de règlement pacifique au Mali, le Premier ministre a fait savoir qu' «il passait par la mise en oeuvre de l'accord d'Alger, le respect de ses clauses par toutes les parties et l'accompagnement de la communauté internationale».

«Le Maghreb et l'Afrique connaissent des mutations rapides et à grande échelle qui ont donné naissance à des défis majeurs tels la migration, le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'extrémisme», a-t-il fait remarquer assurant que «l'Algérie adoptait à cet égard une approche globale qui tienne compte des dimensions socio-économiques et culturelles, de la promotion des valeurs de dialogue et de réconciliation nationale».

«La sécurité et la stabilité sont deux conditions essentielles pour le développement de notre région, elles sont aussi une responsabilité commune qui nécessite une collaboration étroite et une coordination intensifiée», a-t-il insisté.

Le Premier ministre s'est par ailleurs réjoui de la concordance des vues avec la Mauritanie sur différentes questions régionales et internationales formant le voeu que les accords bilatéraux qui seront conclus à la faveur de la présente session confortent la coopération et concrétisent «un saut de qualité» dans les relations entre les deux pays. Il a fait état de l'ouverture, à l'avenir, d'un poste frontalier avec la Mauritanie pour faciliter le déplacement des personnes et des marchandises et intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays et a précisé que du fait du potentiel qu'ils recèlent et des nombreuses opportunités de complémentarité et de partenariat dont ils disposent, les deux pays aspirent à élargir leur partenariat et leur coopération.

Des projets structurants sont prévus notamment dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC), du commerce, de l'agriculture et de la pêche, selon le Premier ministre. M. Sellal a appelé les Chambres du commerce et de l'industrie et les hommes d'affaires à participer aux foires et rencontres économiques bilatérales pour saisir les opportunités de partenariat offertes dans les deux pays.

Pour sa part, le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine a estimé que la présente session offrira l'opportunité d'imprimer davantage de dynamisme et d'efficacité aux relations entre les deux pays, de conforter les réalisations accomplies et d'envisager de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, la pêche, le commerce, l'industrie et l'énergie. Les deux pays comptent signer 16 accords et mémorandums de coopération bilatérale dans différents domaines dont quatre touchant le volet économique.

Dans le domaine de l'industrie il est prévu de signer le projet de memorandums d'entente entre l'organisme algérien d'accréditation et l'administration mauritanienne de normalisation et de promotion de la qualité ainsi que deux autres documents similaires.