ALORS QUE AHMED FATTANI A ÉTÉ HONORÉ EN CETTE OCCASION Media Survey fête ses 5 ans

Par Salim BENALIA -

Ahmed Fattani et Sofiane Maloufi

Acteur incontournable de la communication en Algérie, Media Survey enchaîne les succès depuis 2011.

En vrai manager de la communication, Sofiane Maloufi, premier responsable de l'agence conseil en communication Media Survey ou M Survey, sait reconnaître le talent et le valoriser. C'est ainsi qu'il a pris l'initiative d'honorer les partenaires de l'agence qu'il dirige et de les remercier pour leur fidèle partenariat. C'est à l'occasion de la célébration du cinquième anniversaire de Media Survey que M.Maloufi a, en effet, pris l'initiative en toute transparence, d'exprimer sa reconnaissance à ses plus proches collaborateurs, mais également à quelques hommes de presse, notamment M.Ahmed Fattani, Directeur du quotidien d'information L'Expression et l'un des meilleurs publicistes sur la place d´Alger. Dès le lancement de cette agence de sondage en 2011, M.Fattani, en gourou avisé de la communication, un art dont il maîtrise les subtiles arcanes, a toujours prodigué les meilleures directives au jeune manager Maloufi, notamment en matière de communication politique. C'est ainsi qu'il aura à chaque fois que l'occasion le permettait, donné la parole à ce dernier, en lui offrant de s'exprimer sur les colonnes de L'Expression. «Les sondages d'opinion ne font pas partie de notre culture» fut par exemple un long entretien publié en 2014 in L'Expression. Celui-ci portait, sur fond de présidentielle, la question du sondage d'opinion un sujet fort délicat et que Maloufi décrit comme un outil d'aide à la décision, tout en confiant: «Les sondages à l'approche d'une présidentielle sont plus que nécessaires pour donner de la visibilité aux différents candidats, mais surtout nourrissent les états-majors des directions de campagnes des candidats sur les différentes stratégies à adopter pour convaincre les électeurs et formuler des thématiques de campagne ou bien voir la réaction des électeurs à des informations publiées sur les médias... etc.» La cérémonie de remise de distinctions a été abritée par l'hôtel Sheraton d'Alger et a vu ainsi d'autres journalistes honorés comme M.Samir Boudjadja du Groupe El Chourouk de même que notre confrère et talentueux photographe Omar Safouane, de même que le journaliste radio Mehrez Rabia. Furent également complimentés pour leur précieux apport à l'agence M.Boucena Adib commissaire aux comptes, M.Belgacem Mokhtar expert en sondage et en développement des techniques de sondage, M.Bechrair Amrane, Analyste des données et graphes, M.Lamani Rachid Directeur de la papeterie Rabie, M.Mechik Mourad, M.Abderrahmane Sekai, M.Reda Hanifi, M. Mohamed Tahar Boudai, Mme Bernoussia Nadjma, formatrice et conseillère, Mme Meraiki Chiraz, membre de l'agence et M. Lyès Habchi, superviseur. Notons que durant la même matinée un contrat de partenariat a été signé entre Media Survey et l'artiste-chef Sherazade, l'une des figures de l'art culinaire algérien et qui anime une émission sur la chaîne de télévision française France 2, et une autre sur une chaîne privée algérienne. Elle a également édité un livre aux éditions Solar. Sherazade (Mme Laouedj Fatima) est une passionnée de la cuisine algérienne et oeuvre à promouvoir l'art culinaire millénaire algérien tout autant que les autres aspects culturels qui lui sont intimement liés. «Elle est passionnée de la cuisine algérienne qui n'est pas encore reconnue à sa juste valeur, une cuisine millénaire qui a été influencée par différentes civilisations», dit à juste propos son mari et manager M.Meziane Laouedj. Ce dernier estime que M Survey participe à l'essor et à l'émergence d'une économie algérienne moderne. Elle accompagne les entreprises qui aspirent à gagner en visibilité et en notoriété, sur un territoire donné, particulièrement celui du digital.