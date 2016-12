AXA VIE A REMPORTÉ LE CONTRAT Sonatrach assure son personnel

Par Ali TIRICHINE -

C'est la compagnie algéro-française dans le cadre des 51/49% qui a remporté hier le contrat d'assurance des personnes de Sonatrach.

La cérémonie d'ouverture des plis des offres financières du contrat d'assurance a eu lieu hier après l'annulation de la séance de lundi. AXA a décroché le contrat pour lequel cinq autres compagnies d'assurance des personnes (AP) étaient en concurrence. Elles avaient toutes soumissionné. Dès le dépôt des offres, il y avait des craintes d'une éventuelle sous-tarification de l'offre financière des filiales d'assurance des personnes mais ces soupçons sont évacués.

Sonatrach/SPA propose un contrat d'assurance d'un demi-milliard de dinars et si ses deux filiales (travaux au puits et forage) adhèrent au contrat, la prime sera d'un milliard de dinars. Les compagnies d'assurance des personnes en compétition ont déposé mi-décembre les offres financières dans l'espoir de décrocher ce contrat avec Sonatrach, avant qu'AXA ne rafle la mise. Le contrat est constitué d'une prime payée par Sonatrach s'élevant à un demi-milliard de dinars et il était détenu jusqu'à hier par la Caaram, filiale de la Caar.

Les filiales des concurrents publics comme la Caat et la Cash (compagnie d'assurance des hydrocarbures) ont déposé des offres et espéraient obtenir le contrat qui ne manquera pas de gonfler le chiffre d'affaires d'AXA et faire d'elle le premier assureur en AP.

C'était déjà le cas avec la Caarama qui a décroché le contrat en 2014 bien qu'il était déjà dans l'escarcelle de la société mère, la Caar, avant même la séparation des assurances dommages et AP depuis 2011. Sonatrach constitue le tiers du chiffre d'affaires de la Caarama s'élevant à 1,5 milliard de dinars. Malgré cela, elle est dépassée par la filiale de la Caat, Tala à deux milliards DA après avoir obtenu un contrat avec le ministère de l'Intérieur.

Le contrat avec Sonatrach permet de présenter un bon bilan de fin d'année pour les actionnaires, qu'ils soient publics ou privés. Toutes les compagnies n'ont pas convoité ce contrat. Le Mutualiste, filiale assurance des personnes de la Caisse nationale de la mutualité d'assurance agricole (Cnma) et Cardiff sont absentes. La première veut se concentrer sur le personnel des sociétés agricoles et de l'agroalimentaire et la seconde sur la bancassurance. Il est à souligner que le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi a mis en garde dimanche dernier contre le «sous-provisionnement» pratiqué par certaines compagnies d'assurances. L'avertissement est venu à la veille de la publication des résultats des offres financières du contrat d'assurance des personnes de Sonatrach qui devait avoir lieu initialement lundi avant d'être reportée in extremis à hier.

M.Baba Ammi qui s'exprimait sur la question en marge du lancement du système de télédéclaration et du télépaiement des impôts et des taxes, Jibaya'tic, est en droite ligne du plan d'action du gouvernement adopté en juin 2014.