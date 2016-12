ALGER 5 agresseurs de médecins arrêtés

Par Arezki SLIMANI -

Deux affaires liées à des agressions violentes contre trois médecins pendant l'accomplissement de leur mission au niveau des services d'urgences dans deux hôpitaux à Alger, ont été traitées par les services de la sûreté de wilaya d'Alger, a indiqué hier un communiqué de ces services. Des agressions ont été commises contre trois médecins urgentistes à Alger et ont été suivies d'actes de vandalisme contre les biens publics et le vol du téléphone mobile d'un des praticiens, précise la même source. La première affaire traitée par les services de la sûreté de la circonscription administrative de Draria porte sur l'agression contre des fonctionnaires (médecins) durant l'accomplissement de leur mission suivie du saccage de la salle des urgences par le prévenu qui s'est avéré un repris de justice, et son frère. La deuxième concerne trois jeunes suspects qui agissaient sous l'effet de l'alcool et qui ont agressé un médecin urgentiste dont ils ont subtilisé le téléphone mobile. Selon la même source, les prévenus ont été traduits par-devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné leur mise en détention préventive.