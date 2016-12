BÉJAÏA Deux trafiquants de psychotropes arrêtés

Par Arezki SLIMANI -

Deux individus, spécialisés dans le trafic de stupéfiants ont été arrêtés par les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants, relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya et ce au niveau de la forêt de Bouyablaten dans la périphérie de la ville de Béjaïa. Une endroit connu pour avoir été le théâtre de nombreuses arrestations du genre. K.N. 36 ans et B.KH, âgé de 33 ans résidant tous deux à Béjaïa et ayant des antécédents judiciaires, étaient en possession de 105 comprimés de psychotropes soigneusement dissimulés dans leurs poches. Auditionnés puis présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa, ils ont été placés en détention provisoire pour «détention de psychotropes avec intention de revente et outrage à corps constitué».