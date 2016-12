ANGELA MERKEL, VICTIME EXPIATOIRE DE L'EXTRÊME DROITE EUROPÉENNE Terroristes et grosses ficelles

Par Chaabane BENSACI -

Le cheval de bataille qui est aujourd'hui enfourché, mais avec une dose de cynisme accrue, consiste à dire de ces innocentes victimes qu'elles sont les «morts de Merkel». Quand les langues diaboliques se délient, qui voulez-vous qu'elles agressent si ce n'est Angela?

Alors que les familles des victimes de l'attentat au camion-bélier à Berlin, aussitôt revendiqué par Daesh, sont en deuil, le discours politique de l'extrême droite européenne a vite fait de désigner l'autre victime expiatoire à l'opinion publique. La chancelière allemande Angela Merkel a beau affirmer que cette attaque «ne secouera pas la liberté dans le pays», elle est jetée en pâture à l'opprobre des eurosceptiques. Les critiques avaient déjà plu, en septembre, lors des élections régionales, au point que la CDU s'était retrouvée derrière le parti xénophobe et raciste de l'AFD qui avait multiplié les calomnies autour de sa stratégie d'accueil des migrants au profit de l'économie et de la natalité allemande. C'est ce cheval de bataille qui est encore enfourché, avec une dose de cynisme accrue puisque le slogan proclame que les victimes sont les «morts de Merkel». Quand les diaboliques entrent en scène, qui voulez-vous qu'ils agressent si ce n'est Angela?

Marcus Pretzell, du parti Alternative pour l'Allemagne (AFD), exploitant les hashtags de Nice et Berlin, porte l'estocade pour mieux fourbir les armes de la calomnie visant la chancelière qui a accueilli 970 000 migrants fuyant la pauvreté et la guerre au Moyen-Orient. «L'Allemagne n'est plus en sécurité. Quand mettrons-nous fin à cette hypocrisie?», interpellent les souverainistes qui dénoncent un «contexte fertile depuis les 18 derniers mois». Dans un même élan, ont suivi Nigel Farage, l'ancien leader du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, et Le Pen tante et nièce qui se ruent sur l'occasion pour gagner du terrain avant la présidentielle d'avril 2017. Une chose est sûre, l'Union chrétienne démocrate d'Angela Merkel est face à une crise existentielle dont les observateurs craignent qu'elle ne place la chancelière dans une fâcheuse posture. L'information selon laquelle l'auteur de l'attentat serait un Tunisien, oublieux de documents officiels dans le camion-bélier, rappelle des souvenirs tout aussi intrigants. D'abord, l'attentat du 11 septembre 2001 et la «découverte» des passeports de Mohamed Atta et de Saddam al Suquami, entre autres, miraculeusement intacts malgré l'immense brasier d'où ils auraient été extirpés. Idem pour la voiture des auteurs de l'attentat du Bataclan, signant leur abominable forfait avec une carte d'identité «oubliée» on se demande pourquoi. Et à la longue liste de ces faits bizarres s'ajoute maintenant le document trouvé dans le camion-bélier de Berlin qui lance à la poursuite du «terroriste tunisien» toutes les polices d'Allemagne. Tous ces attentats ont un dénominateur commun: le préjudice immense qu'ils infligent aux communautés musulmanes vivant paisiblement en Europe où l'islamophobie a atteint des degrés inégalés, depuis un an. Cela permet d'oublier qu'à la sortie d'Alep Est, dans le flot des rebelles exfiltrés, l'armée syrienne a arrêté plusieurs dizaines d'officiers des services spéciaux saoudiens, américain, turc, israélien, marocain, qatari, jordanien et d'autres dont les identités sont en cours d'examen. Un oubli que toutes les agences de presse occidentales se font un malin plaisir de respecter. Cela permet aussi de se demander pourquoi la revendication de Daesh et celle d'al Nosra qui s'accuse fièrement de l'assassinat abject du diplomate russe à Ankara, au final démentie, tombent toujours fort à propos pour attiser le feu sous la cendre et désigner ces grands coupables que sont tous les musulmans citoyens des pays européens attaqués. Comme par hasard, un pesant silence règne sur ce qui se passe dans les territoires occupés où des enfants palestiniens sont sommairement abattus, chaque jour que Dieu fait, et où les colonies dévorent avec hargne les derniers arpents d'un improbable Etat de Palestine auquel plus personne ne croit. Il faut dire que la stratégie du GMO chère à George Bush a fait recette et l'état actuel de la plupart des pays arabes ne promet aucun Printemps. A qui la faute, peut-on se dire, quand on sait le rôle des régimes antidémocratiques qui y perdurent depuis de très nombreuses décennies. Mais est-ce bien la seule explication? Le grand gagnant de cette farce politico-militaire qui secoue tout le Moyen-Orient et dont les pays européens paient une douloureuse facture trône du haut de son arrogance et de son mépris total contre lesquels se brisent, encore et toujours, toutes les offres de paix et de sécurité.