PLAN NATIONAL DE RÉDUCTION DE LA MORTALITÉ NÉONATALE 16 000 nourrissons morts en 2016

Par Massiva ZEHRAOUI -

un séminaire-atelier marquant le lancement de la mise en oeuvre du plan national de réduction accélérée de la mortalité néonatale a été organisé mardi à Constantine.

Plus de 16.000 nouveau-nés sont morts en 2016 à travers le territoire national. C'est ce qu'a indiqué avant-hier le représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance, le docteur Mark Lucet à Constantine dans le cadre d'un séminaire atelier portant sur la réduction de la mortalité des nouveau-nés.Un chiffre qui bat tous les records! Face à ce constat inquiétant dont l'ampleur est grandissante, les acteurs concernés par la question décident de prendre des mesures drastiques afin de remédier à cette situation en se fixant comme objectif de réduire le nombre de ces décès.

A cet effet, un séminaire-atelier marquant le lancement de la mise en oeuvre du plan national de réduction accélérée de la mortalité néonatale a été organisé mardi à Constantine. Le docteur Lucet a expliqué que l'objectif fixé est la réduction du taux de mortalité néonatale dans notre pays à 12 décès pour 1000 naissances, considérant le taux enregistré par l'Algérie très élevé. L'Algérie enregistre une moyenne de 22 décès pour 1000 naissances et près de 73% de cette mortalité est néonatale. Le docteur a mis l'accent sur les efforts colossaux déployés par l'Etat algérien pour améliorer la santé de sa population. Il a en outre affirmé que le but principal de cet atelier est d'arrêter les mesures et les objectifs réalisables pour consolider davantage le progrès de réduction de ce type de mortalité en avançant que la mortalité néonatale constitue un problème de santé publique et que la réduction du taux de mortalité en Algérie demeure à la portée du secteur de la santé. De son côté, le professeur Djamil Lebane représentant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a assuré que d'importants moyens ont été mobilisés par l'Algérie à travers les différents programmes de développement du secteur de la santé. M. Lebane a mis en exergue l'apport de l'organisation pour atteindre les objectifs tracés en matière de réduction du taux de mortalité néonatale notamment. Les participants à ce séminaire ont considéré que la réduction du taux de mortalité néonatale doit passer par une meilleure organisation des moyens humains et logistiques disponibles. Pour cela, des comités de wilayas, forts de techniciens de la santé, d'obstétriciens, de pédiatres et de sages-femmes entre autres ont été installés à travers les wilayas du pays. Ils auront pour mission de combler les lacunes constatées localement, normaliser les salles de naissance, les structures de néonatalogie, développer les unités. Mark Lucet a souligné dans ce sillage la nécessité de travailler en réseaux et en étroite collaboration avec les différentes parties concernées, dont l'association des mères pour la prise en charge des bébés prématurés afin de réduire la mortalité néonatale. Cette rencontre a vu la participation entre autres de praticiens de la santé, de la petite enfance et de la néonatalogie de 14 wilayas dans l'est du pays.