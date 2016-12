TIPASA Un enfant de 5 ans tue son frère

Par Massiva ZEHRAOUI -

La négligence peut dans beaucoup de cas s'avérer fatale. C'est ce dont témoigne un terrible drame qui s'est produit hier dans la commune de Chaïba, à Tipasa. Un enfant âgé de 11 ans a été tué par son jeune frère de cinq ans, après que ce dernier ait pris une arme à feu et lui a tiré dessus. L'arme en question appartenait en fait au père, de ces deux enfants, qui est policier. Les faits de cette tragédie se sont déroulés dans la soirée d'avant-hier. Alors que le père, qui travaille dans les services de sécurité relevant de la daïra de Koléa, rentrait le soir à la maison, il a par inadvertance posé son arme à feu à proximité de ses enfants, le plus jeune a alors pris l'arme et l'a pointée vers son aîné avant de tirer sur lui. La victime a reçu la balle dans l'abdomen. L'enfant qui n'a pas supporté le choc est mort sur le coup de la dernière balle qui restait dans l'arme.