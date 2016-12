SELLAL INAUGURE LA FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE "Le commerce extérieur sera bouleversé en 2019"

Plus de 400 entreprises nationales de différents secteurs d'activités dont, pour la première fois, l'industrie militaire, prennent part à cette manifestation.

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a inauguré, hier, au Palais des expositions (Pins maritimes), la 25ème Foire de la production algérienne à laquelle prennent part plus de 400 entreprises nationales de différents secteurs d'activités dont, pour la première fois, l'industrie militaire. Il a souligné lors de sa halte devant le stand de l'Association nationale des exportateurs algériens(Anexal) qu' «en 2019, soit trois ans après le lancement du nouveau modèle économique, la production nationale doit bouleverser le commerce extérieur». M. Sellal qui a entamé sa visite à partir du stand de l'Entreprise algérienne des textiles industriels relevant du ministère de la Défense, a indiqué aux responsables de ladite entreprise qu' «il faut absolument aller vers l'exportation en 2019». La même annonce a été faite devant le représentant de l'Etablissement de construction mécanique de Khenchela, celui des constructions aéronautiques et l'Office national des substances explosives de l'ANP. Les entreprises militaires du secteur du textile produisent tous les uniformes, le matériel de couchage, casques et chaussures et des gilets pare-balles en utilisant une matière première locale et en s'appuyant sur des concepteurs algériens. Elles exportent déjà vers certains pays africains. Plus loin, le Premier ministre a déclaré que «le prolongement naturel du marché algérien ou les débouchés pour les produits locaux sont sur le continent africain». Arrivant au stand de Sovac, il a insisté sur la nécessité d'encourager l'utilisation du GPL. Sur un autre plan, il a souligné que «dans le sillage de la baisse des importations automobiles, les fabricants locaux auront toute l'opportunité de doubler leur production». Lors de la cérémonie d'inauguration de cette manifestation économique, le Premier ministre était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Placée sous le thème: «Encourager l'investissement et préserver l'économie nationale», cette foire voit la participation de 420 exposants nationaux composés de 135 entreprises publiques et plus de 280 sociétés privées, sur une superficie de 16.500 m2.

De la PMI aux grands groupes nationaux, des centaines de producteurs algériens se réunissent encore une fois cette année à la Foire de la production algérienne, du 21 au 27 décembre 2016, autour de sept secteurs d'activités pour proposer de nouveaux produits et répondre aux besoins du consommateur algérien. Cet évènement national est considéré comme une vitrine pour les entreprises participantes afin de mon-trer le rôle grandissant qu'elles comptent jouer dans le processus de développement économique de l'Algérie. Sept secteurs d'activités sont représentés à cette deuxième plus grande manifestation économique qu'abrite le Palais des expositions après la Foire internationale d'Alger. Il s'agit de l'industrie chimique et pétrochimique, de l'agroalimentaire, des travaux publics, des services, de l'industrie manufacturière, de l'industrie électrique, électronique et électroménagère, et de l'industrie militaire. Cette édition est ainsi marquée par la présence, pour la première fois, du ministère de la Défense nationale à travers la participation de certaines de ses unités de production telles celles de la mécanique, des textiles et de la construction navale.

«La 25ème Foire de la production nationale se tient cette année dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement de garantir la réussite du nouveau modèle de croissance économique dont l'objectif principal est d'encourager l'investissement public et privé afin de préserver l'économie nationale», explique la Safex. La Foire de la production algérienne ouvre ses portes tous les jours de 11h à 18h, tandis que les matinées des 22, 25 et 26 décembre (10h à 14h) seront principalement dédiées aux professionnels. Afin d'encourager davantage la promotion des produits nationaux, la Safex a mis à la disposition des exposants, à titre gracieux, des stands pour la vente promotionnelle.